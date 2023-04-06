В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів

Один з радників президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого Росією півострова.

Джерело: Сибіга в інтерв'ю Financial Times

Пряма мова: "Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання...

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Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму) нашою армією".

Деталі: Відзначається, що його слова стали "найбільш чіткою заявою про зацікавленість в переговорах з РФ" з квітня 2022 року.

Крім того слова Сибіги можуть заспокоїти західних чиновників, які "скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї".

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Наразі президент Зеленський виключив мирні переговори з РФ доти, доки російські війська не залишать всю територію України, включно з Кримом.

Сибіга займається питаннями зовнішньої політики в Офісі президента.

За його словами, президент і його помічники зараз говорять про Крим, оскільки українська армія наближається до початку контрнаступу.

Прессекретар Зеленського не відповів на запити FT про коментарі.

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