В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів
Один з радників президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого Росією півострова.
Джерело: Сибіга в інтерв'ю Financial Times
Пряма мова: "Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання...
Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму) нашою армією".
Деталі: Відзначається, що його слова стали "найбільш чіткою заявою про зацікавленість в переговорах з РФ" з квітня 2022 року.
Крім того слова Сибіги можуть заспокоїти західних чиновників, які "скептично ставляться до здатності України повернути півострів і побоюються, що будь-яка спроба зробити це військовим шляхом може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до ескалації війни, можливо, із застосуванням ядерної зброї".
Наразі президент Зеленський виключив мирні переговори з РФ доти, доки російські війська не залишать всю територію України, включно з Кримом.
Сибіга займається питаннями зовнішньої політики в Офісі президента.
За його словами, президент і його помічники зараз говорять про Крим, оскільки українська армія наближається до початку контрнаступу.
Прессекретар Зеленського не відповів на запити FT про коментарі.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї.
- Заступниця міністра оборони закликає українців не запитувати у військових, коли відбудеться контрнаступ, щоб не заважати їм працювати.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Також військові вичікують на "відповідний момент", але Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні.
- Із західним озброєнням та новоствореними штурмовими підрозділами Україна готова до вирішального весняного контрнаступу, але суворим випробуванням буде відновлення втрат і збереження мотивації втомлених війною військ.