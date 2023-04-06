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Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 16:52
Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що інформацією про те, де і коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ, володіють не більше ніж 5 людей на планеті.

Джерело: Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: На питання, чи є заяви, зокрема про дату початку контрнаступу, частиною стратегії України, Данілов відповів наступним чином:

Пряма мова: "Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Не більше 3-5 людей… 

І коли люди роблять ті чи інші заяви, то майте на увазі, що це не зовсім може відповідати дійсності.

Коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції – це інформація для дуже обмеженого кола осіб". 

Більше деталей: Він додав, що українці помітять, коли "все почнеться". Однак, за його словами, "де, коли та в який час" – питання абсолютно закриті.  

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Що цьому передувало: 

  • В кінці березня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Також військові вичікують на "відповідний момент", але Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні.
  • Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що наратив про контрнаступ як вирішальну битву є небезпечним для України, бо у разі невдачі посилять свої позиції ті на Заході, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією.  За його словами, якщо весняний контрнаступ сприйматиметься як вирішальний, але не призведе до "100-відсоткового звільнення української території", то "дехто може сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер треба думати про альтернативний сценарій". 

Теми: ДаніловконтрнаступЗбройні силивійна
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