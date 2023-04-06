Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що інформацією про те, де і коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ, володіють не більше ніж 5 людей на планеті.

Джерело: Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: На питання, чи є заяви, зокрема про дату початку контрнаступу, частиною стратегії України, Данілов відповів наступним чином:

Пряма мова: "Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Не більше 3-5 людей…

І коли люди роблять ті чи інші заяви, то майте на увазі, що це не зовсім може відповідати дійсності.

Коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції – це інформація для дуже обмеженого кола осіб".

Більше деталей: Він додав, що українці помітять, коли "все почнеться". Однак, за його словами, "де, коли та в який час" – питання абсолютно закриті.

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