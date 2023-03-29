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Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  

Альона Мазуренко Середа, 29 березня 2023, 15:54
Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ 5 ЛЮТОГО, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Також військові вичікують на "відповідний момент", але Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні.

Джерело: Резніков в інтерв'ю естонському каналу Err.ee

У Резнікова запитали, коли на фронті зможуть побачити німецькі танки Leopard? 

Пряма мова: "Ви побачите їх у контрнаступі, згідно з рішенням нашого Генерального штабу. Він вже планується на кількох напрямках. Це залежить від того, коли буде найбільш відповідний момент, як вони вирішать.

Також все залежить від погодних умов. Навесні у нас дуже мокра земля. Можна використовувати тільки гусеничні машини. Думаю, ми побачимо їх у квітні-травні".

Деталі: За словами Резнікова, для українських бійців, після радянського озброєння, Leopard можна порівняти з автомобілем Mercedes після "Жигуля".

Щодо українського контрнаступу, то міністр вважає, що уже в цьому 2023 році світ побачить "дуже позитивні зміни для України".

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Пряма мова: "Я впевнений, що ми продовжимо звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено в Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Херсоні. Все це буде продовжуватися".

Деталі: При цьому він розповів, що українські військові на передовій втомлені, адже війна триває понад рік: "Це психологічно і фізично важкий процес. Тому ми намагаємося проводити ротацію бійців. Але це війна: рівень життя інший, умови інші. Я, наприклад, можу спати лише 3-4 години на добу. Це вже стало звичкою".

Щодо Бахмуту, Резніков заявив, що на цьому напрямку українські захисники значно "зменшили російський наступальний потенціал", що допоможе захисникам "утримувати лінію фронту стабільною і дасть час підготуватися до контрнаступу".

Міністр додав, що росіянам також не вистачає боєприпасів і вони втомилися.

За його словами, окупанти зазнали дуже великих втрат. Серед них багато загиблих і поранених: "Зазвичай, вони втрачають щонайменше п'ятсот солдатів щодня. Вбитими й пораненими".

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Теми: РезніковМіноборониконтрнаступ
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