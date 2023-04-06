Затримано священника УПЦ МП, який розбещував рідних доньок – прокуратура

У Дніпрі правоохоронці затримали священнослужителя одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними.

Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

Священника затримано, йому повідомлено про підозру в розбещенні неповнолітніх.

Затримання священника-збоченця фото дніпропетровської обласної прокуратури

В ОГП кажуть, що інформація про розпусні дії священника підтвердилася – допоміг комплекс слідчих заходів, а також допит дітей з використанням "зеленої кімнати".

Зараз діти перебувають під наглядом лікарів. До суду направлено клопотання про арешт підозрюваного.