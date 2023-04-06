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Затримано священника УПЦ МП, який розбещував рідних доньок – прокуратура

Євген КізіловЧетвер, 6 квітня 2023, 17:44
Затримано священника УПЦ МП, який розбещував рідних доньок – прокуратура
фото дніпропетровської обласної прокуратури

У Дніпрі правоохоронці затримали священнослужителя одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними.

Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

Священника затримано, йому повідомлено про підозру в розбещенні неповнолітніх.

 
Затримання священника-збоченця
фото дніпропетровської обласної прокуратури

В ОГП кажуть, що інформація про розпусні дії священника підтвердилася – допоміг комплекс слідчих заходів, а також допит дітей з використанням "зеленої кімнати".

Зараз діти перебувають під наглядом лікарів. До суду направлено клопотання про арешт підозрюваного.

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Теми: УПЦ МПкриміналдіти
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