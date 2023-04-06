Росіяни закидали авіабомбами Херсонщину: поранені семеро цивільних
Четвер, 6 квітня 2023, 20:48
У четвер ввечері російські війська атакували керованими авіабомбами мирних мешканців Херсонської області.
Джерело: голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін в Telegram
Деталі: За оперативною інформацією, на село Зміївка вибухівку скинули з безпілотника.
Також три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому.
Нині відомо про сім жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.
Що передувало: У лікарні помер поранений під час обстрілу російською армією 5 квітня житель міста Берислав.