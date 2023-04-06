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Росіяни закидали авіабомбами Херсонщину: поранені семеро цивільних

Євген КізіловЧетвер, 6 квітня 2023, 20:48
Росіяни закидали авіабомбами Херсонщину: поранені семеро цивільних
ілюстративне фото, джерело: Аеророзвідка

У четвер ввечері російські війська атакували керованими авіабомбами мирних мешканців Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін в Telegram

Деталі: За оперативною інформацією, на село Зміївка вибухівку скинули з безпілотника.

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Також три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому.

Нині відомо про сім жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

Що передувало: У лікарні помер поранений під час обстрілу російською армією 5 квітня житель міста Берислав.

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Теми: Херсонська областьвибухвійнажертви
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