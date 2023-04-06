Вибухи знову прогриміли в окупованому Мелітополі

На півночі окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області знову пролунали кілька вибухів.

Джерело: мер міста Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах".

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Деталі: Подробиці цих подій міський голова пообіцяв повідомити згодом.

Що передувало: Вночі 6 квітня у Мелітополі також лунали потужні вибухи. Виявилось, що вибухало в районі аеродрому, де розташована база окупантів. Це теж північна частина міста.