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Загинув екснардеп Володимир Стретович

"Українська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 02:55
Загинув екснардеп Володимир Стретович
Володимир Стретович. Фото з Вікіпедії

В автомобільній аварії загинув колишній народний депутат України Володимир Стретович.

Джерело: громадський діяч, депутат ВРУ 2-х скликань Олександр Доній у Facebook

Пряма мова: "Прикра звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович".

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Довідково. Володимир Стретович був депутатом Верховної Ради України другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань. Вперше потрапив до парламенту у 1994 році. Тричі обирався за списками партії "Наша Україна".

Стретович – заслужений правник України (1996), нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.

Теми: аварія
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