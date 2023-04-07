Загинув екснардеп Володимир Стретович

В автомобільній аварії загинув колишній народний депутат України Володимир Стретович.

Джерело: громадський діяч, депутат ВРУ 2-х скликань Олександр Доній у Facebook

Пряма мова: "Прикра звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович".

Довідково. Володимир Стретович був депутатом Верховної Ради України другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань. Вперше потрапив до парламенту у 1994 році. Тричі обирався за списками партії "Наша Україна".

Стретович – заслужений правник України (1996), нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.