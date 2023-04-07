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Ізраїль атакував об'єкти "ХАМАСу" у Лівані

"Українська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 04:37
Ізраїль атакував об'єкти ХАМАСу у Лівані
Авіація Ізраїлю. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вночі 7 квітня армія оборони Ізраїлю вслід за ударами по сектору Гази атакувала об'єкти терористичної організації "ХАМАС" на півдні Лівану.

Джерело: пресслужба ЦАХАЛу у Telegram

Дослівно: "Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах терористичної організації "ХАМАС" на півдні Лівану, в тому числі по об'єктах терористичної інфраструктури".

Деталі: 6 квітня ізраїльська армія повідомила, що 34 ракети було випущено з території Лівану по Ізраїлю, 25 ракет було перехоплено силами ППО. У бомбардуваннях ЦАХАЛ звинуватив терористичне угруповання "ХАМАС".

Що цьому передувало: Армія Ізраїлю завдала ударів по двох тунелях терористів і двох об'єктах з виробництва зброї у секторі Гази.

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Теми: ІзраїльЛіван
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