Окупанти 4 дні звозили техніку, це все вибухнуло – мер Мелітополя
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вибухи поблизу Мелітополя увечері 6 квітня пролунали у місці, де була зосереджена техніка і особовий склад окупантів – загарбники те все звозили упродовж 4 днів.
Джерело: Федоров в ефірі національного марафону
Пряма мова Федорова: "Вчора приблизно о пів на дев’яту вечора було чутно вибухи у Мелітополі та Мелітопольському районі – селищі Веселе. До того була інформація, що ворог вже 4 дні поспіль звозить туди свою техніку та свій особовий склад.
Ворог намагався це робити під час вимкненого мобільного зв’язку та інтернету у цьому селищі, щоб наші мешканці не могли нічого повідомити ЗСУ та спецслужбам. Але не вдалося це приховати".
Деталі: Мер нагадав, що цього ж тижня лунали вибухи в районі мелітопольського аеродрому. За його даними, за день до цього загарбники гвинтокрилами звозили на аеродром багато свого надважливого вантажу.
"Але в одну ніч весь цей вантаж вибухнув. І його нема. І така ситуація вже другий тиждень поспіль. І це сіє паніку серед окупантів", – підсумував Федоров.
Передісторія:
- Увечері 6 квітня повідомлялося, що на півночі окупованого росіянами Мелітополя Запорізької області пролунали кілька вибухів.