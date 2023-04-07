МЗС президенту Бразилії щодо передачі Криму Росії: не торгуємо територіями

Міністерство закордонних справ у відповідь на пропозицію президента Бразилії передати Росії Кримський півострів, заявило, що Україна не торгує своїми територіями.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями".

Деталі: За його словами, немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому Україна має поступатися хоча би сантиметром української землі.

При цьому в МЗС нагадали українську позицію: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів статуту ООН.

Що було раніше: Перед цим президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.