Президент Бразилії пропонує віддати Крим Росії, щоб припинити війну – ЗМІ

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.

Джерело: видання Le Figaro з посиланням на заяву да Сілва на зустрічі з журналістами в Бразилії 6 квітня

Пряма мова бразильського президента: (Президент Росії Володимир Путін) "не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення".

Передісторія:

2 березня президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва, зокрема про реалізацію "формули миру". Повідомлялося, що Зеленський подякував Бразилії за підтримку української резолюції про мир і територіальну цілісність для України. А також, що сторони обговорили дипломатичні зусилля, які здатні зупинити російську агресію й повернути спокій в Україну та світ.

У квітні один з радників президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого Росією півострова.

Але радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на будь-які територіальні поступки Росії, у тому числі не буде домовлятись з росіянами щодо майбутнього окупованого Криму.