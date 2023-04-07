Президент Бразилії пропонує віддати Крим Росії, щоб припинити війну – ЗМІ

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.

Джерело: видання Le Figaro з посиланням на заяву да Сілва на зустрічі з журналістами в Бразилії 6 квітня

Пряма мова бразильського президента: (Президент Росії Володимир Путін) "не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій... Ми повинні знайти рішення".

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