ГУР: Злитий в мережу "план контрнаступу" – фейк і спецоперація Росії

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ – підробка та спецоперація російських спецслужб.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформація явно зібрана з відкритих джерел.

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Якщо говорити про потреби української армії: тема багато обговорювала на всіх рівнях. Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів (Пентагону - ред.). Але українському суспільств немає підстав переживати".

Деталі: Юсов додав, що контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою. Він також припустив, що росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

Також Юсов прокоментував заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що з планом контрнаступу ознаймолені не більше 5-ти людей у світі: "Пан Данілов знає, про що говорить. Це надсекретна інформація. Остаточне рішення приймає українське військово-політичне керівництво".

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