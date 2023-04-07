Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР: Злитий в мережу "план контрнаступу" – фейк і спецоперація Росії

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 квітня 2023, 14:44
ГУР: Злитий в мережу план контрнаступу – фейк і спецоперація Росії
ФОТО: ФСБ

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ – підробка та спецоперація російських спецслужб.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформація явно зібрана з відкритих джерел. 

Якщо говорити про потреби української армії: тема багато обговорювала на всіх рівнях. Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів (Пентагону - ред.). Але українському суспільств немає підстав переживати".

Деталі: Юсов додав, що контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою. Він також припустив, що росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

Також Юсов прокоментував заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що з планом контрнаступу ознаймолені не більше 5-ти людей у світі: "Пан Данілов знає, про що говорить. Це надсекретна інформація. Остаточне рішення приймає українське військово-політичне керівництво".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У Twitter і Telegram з'явилися "засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом".
  • Видання New York Times написало, що наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у соцмережах.
  • Військові аналітики заявили NYT, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені – у них завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.

Теми: розвідкаФСБпропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
Ворожий "Грач" під Мар'їнкою приземлили десантники
Зеленський провів Ставку: зосередились на діях росіян, недопущенні "зливу" планів ЗСУ
Лідер Китаю схиляє Францію до протидії США - ЗМІ
Впав у Брянській області: росіяни хочуть посадити українського цивільного пілота
Останні новини
22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
22:16
Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Усі новини...
Реклама: