Китай і Франція підтримують нерозповсюдження ядерної зброї та "діалог" про Україну

Лідери Франції та Китаю – Еммануель Макрон і Сі Цзіньпін – за підсумками переговорів у китайському місті Гуаньжчоу опублікували спільну заяву, в якій засудили ядерну ескалацію та закликали до відновлення миру в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви, що є в розпорядженні редакції.

У спільній заяві Макрон та Сі підкреслюють свою роль як постійних членів Ради безпеки ООН та прихильність до вирішення розбіжностей і суперечок "мирним шляхом через діалог і консультації".

Франція та Китай домовились "посилити координацію та співпрацю з метою спільного збереження авторитету й ефективності режиму контролю над озброєннями і нерозповсюдження, а також для руху вперед міжнародного процесу контролю над озброєннями".

"Обидві сторони підтримують усі зусилля, спрямовані на відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН", – зазначається в заяві.

Хоча більше лідери Франції та Китаю не згадують Україну, вони наголошують на неприпустимості атак на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти, а також "підкреслюють важливість суворого дотримання міжнародного гуманітарного права всіма сторонами конфлікту".

Напередодні, нагадаємо, Макрон закликав Пекін напоумити Росію щодо війни в Україні, а за даними французьких джерел, Китай висловив готовність працювати разом із Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів.

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