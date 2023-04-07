Зеленський, ВР, Кабмін і силовики: топпосадовці не подавали декларації за 2022

Топпосадовці з числа керівництва Верховної Ради, Кабміну, силових структур, а також президент Володимир Зеленський добровільно не подали декларації за 2022 рік, які під час війни не є обов’язковими.

Джерело: відповідь Національного агентства з питань запобігання корупції на запит "Української правди"

Деталі: УП попросила повідомити, чи прозвітували про свої доходи та витрати наступні особи:

президент України Володимир Зеленський;

прем’єр-міністр Денис Шмигаль;

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

генпрокурор Андрій Костін;

голова Служби безпеки України Василь Малюк;

колишній голова СБУ Іван Баканов;

колишня генпрокурорка, а нині посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова;

голова Верховної Ради Руслан Стефанчук;

голова Верховного суду Всеволод Князєв;

керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

У НАЗК відповіли, що 10 перелічених осіб декларації за 2022 не подавали.

"Українська правда" також поцікавилась, скільки співробітників у ключових органах країни прозвітували за 2022 рік.

Серед голів обласних адміністрацій лише одна людина подала декларацію. Хто саме – НАЗК не утончює.

Станом на 6 квітня у спеціальний реєстр внесені 45 декларацій нардепів загалом за 2021 та 2022 роки.

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Щодо інших топчиновників, зокрема, з Кабміну та Офісу президента, НАЗК не повідомило статистику за 2022 рік.

Чому це важливо: До початку повномасштабної війни публічні службовці були зобов’язані щороку до кінця березня подавати електронні декларації за попередній рік. Однак у 2022 реєстр декларацій був прихований з публічного доступу, а саме звітування стало добровільним.

Що було раніше: НАЗК запустило лічильник, який відображає кількість поданих декларацій за 2021 рік. За словами голови агентства, рядові посадовці справно подають декларації, а "серед топ-чиновників та нардепів кількість осіб, які прозвітували, мінімальна".