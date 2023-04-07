Зеленський, ВР, Кабмін і силовики: топпосадовці не подавали декларації за 2022
Топпосадовці з числа керівництва Верховної Ради, Кабміну, силових структур, а також президент Володимир Зеленський добровільно не подали декларації за 2022 рік, які під час війни не є обов’язковими.
Джерело: відповідь Національного агентства з питань запобігання корупції на запит "Української правди"
Деталі: УП попросила повідомити, чи прозвітували про свої доходи та витрати наступні особи:
- президент України Володимир Зеленський;
- прем’єр-міністр Денис Шмигаль;
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
- генпрокурор Андрій Костін;
- голова Служби безпеки України Василь Малюк;
- колишній голова СБУ Іван Баканов;
- колишня генпрокурорка, а нині посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова;
- голова Верховної Ради Руслан Стефанчук;
- голова Верховного суду Всеволод Князєв;
- керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.
У НАЗК відповіли, що 10 перелічених осіб декларації за 2022 не подавали.
"Українська правда" також поцікавилась, скільки співробітників у ключових органах країни прозвітували за 2022 рік.
Серед голів обласних адміністрацій лише одна людина подала декларацію. Хто саме – НАЗК не утончює.
Станом на 6 квітня у спеціальний реєстр внесені 45 декларацій нардепів загалом за 2021 та 2022 роки.
Щодо інших топчиновників, зокрема, з Кабміну та Офісу президента, НАЗК не повідомило статистику за 2022 рік.
Чому це важливо: До початку повномасштабної війни публічні службовці були зобов’язані щороку до кінця березня подавати електронні декларації за попередній рік. Однак у 2022 реєстр декларацій був прихований з публічного доступу, а саме звітування стало добровільним.
Що було раніше: НАЗК запустило лічильник, який відображає кількість поданих декларацій за 2021 рік. За словами голови агентства, рядові посадовці справно подають декларації, а "серед топ-чиновників та нардепів кількість осіб, які прозвітували, мінімальна".