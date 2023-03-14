Нардепи звітують мінімально: НАЗК запустило лічильник декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції запустило лічильник, який відображає кількість поданих публічними службовцями декларацій за 2021 рік.

Джерело: НАЗК

Деталі: Дані лічильника, який можна побачити на стартовій сторінці вебсайту НАЗК, будуть оновлюватися щопонеділка, аби можна було бачити динаміку декларування.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, рядові посадовці справно подають декларації, хоча могли б відкласти подачу, а ось "серед топ-чиновників та нардепів кількість осіб, які прозвітували, мінімальна".

Станом на 13 березня декларації подали 336 тисяч 617 осіб. Серед них:

29 193 посадовців категорії "А" та "Б" (держслужбовці, які обіймають керівні посади);

29 народних депутатів;

2 чинних міністри (Міністр освіти та науки і Міністр оборони);

2 заступники керівника Офісу Президента;

1715 суддів;

7 980 прокурорів, слідчих, дізнавачів;

5 голів ОДА та ОВА.

Зараз декларування публічними службовцями добровільне.

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