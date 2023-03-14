Нардепи звітують мінімально: НАЗК запустило лічильник декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції запустило лічильник, який відображає кількість поданих публічними службовцями декларацій за 2021 рік.

Джерело: НАЗК

Деталі: Дані лічильника, який можна побачити на стартовій сторінці вебсайту НАЗК, будуть оновлюватися щопонеділка, аби можна було бачити динаміку декларування.

Реклама:

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, рядові посадовці справно подають декларації, хоча могли б відкласти подачу, а ось "серед топ-чиновників та нардепів кількість осіб, які прозвітували, мінімальна".

Станом на 13 березня декларації подали 336 тисяч 617 осіб. Серед них:

29 193 посадовців категорії "А" та "Б" (держслужбовці, які обіймають керівні посади);

29 народних депутатів;

2 чинних міністри (Міністр освіти та науки і Міністр оборони);

2 заступники керівника Офісу Президента;

1715 суддів;

7 980 прокурорів, слідчих, дізнавачів;

5 голів ОДА та ОВА.

Зараз декларування публічними службовцями добровільне.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте більше: Хто має подавати декларацію про доходи у 2023 році – роз’яснення