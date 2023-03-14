Нардепи звітують мінімально: НАЗК запустило лічильник декларацій
Вівторок, 14 березня 2023, 11:23
Національне агентство з питань запобігання корупції запустило лічильник, який відображає кількість поданих публічними службовцями декларацій за 2021 рік.
Джерело: НАЗК
Деталі: Дані лічильника, який можна побачити на стартовій сторінці вебсайту НАЗК, будуть оновлюватися щопонеділка, аби можна було бачити динаміку декларування.
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За словами голови НАЗК Олександра Новікова, рядові посадовці справно подають декларації, хоча могли б відкласти подачу, а ось "серед топ-чиновників та нардепів кількість осіб, які прозвітували, мінімальна".
Станом на 13 березня декларації подали 336 тисяч 617 осіб. Серед них:
- 29 193 посадовців категорії "А" та "Б" (держслужбовці, які обіймають керівні посади);
- 29 народних депутатів;
- 2 чинних міністри (Міністр освіти та науки і Міністр оборони);
- 2 заступники керівника Офісу Президента;
- 1715 суддів;
- 7 980 прокурорів, слідчих, дізнавачів;
- 5 голів ОДА та ОВА.
Зараз декларування публічними службовцями добровільне.
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