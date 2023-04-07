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Україна до Рамадану пропонувала РФ обмін мусульман, отримала відмову

Євген КізіловП'ятниця, 7 квітня 2023, 19:06
Україна до Рамадану пропонувала РФ обмін мусульман, отримала відмову
ілюстративне фото від СБУ та Getty Images

З нагоди початку священного місяця для всіх мусульман Рамадану Україна запропонувала Росії обміняти всіх військовополонених, які сповідують іслам. РФ від такої пропозиції відмовилась.

Джерело: радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна в інтерв'ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму".

Деталі: За її словами, ця ініціатива — одне з багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.

Як повідомляють в Офісі президента, загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки та 107 цивільних заручників.

Нагадаємо: Черговий обмін відбувся 3 квітня — додому з російського повернулися ще 12 українців.

Теми: обмінполоненіРосіяУкраїна
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