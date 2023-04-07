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Полтава вирішила знести пам'ятники двом радянським генералам і Пушкіну

Євген КізіловП'ятниця, 7 квітня 2023, 19:35
Полтава вирішила знести пам'ятники двом радянським генералам і Пушкіну
Полтавські пам'ятники Ватутіну, Зигіну та Пушкіну, фото: Ткаченко в Telegram

Депутати Полтавської міськради проголосували за демонтаж пам'ятників радянським генералам Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну, а також поету Олександру Пушкіну.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на рішення ради від 7 квітня

Деталі: Рішення щодо демонтажу трьох пам’ятників підтримали 26 обранців із 28 присутніх.

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Проєкт рішення під час сесії запропонувала внести до порядку денного депутатка від фракції "Європейська солідарність" Юлія Городчаніна.

Рішення уже привітав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він написав у Telegram, що експертна рада Мінкульту вже давно рекомендувала місту це зробити.

Пряма мова: "В Полтаві процес очищення простору від російських та радянських символів проходить дискусійно. Але сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам‘ятниках, присвячених Петру І".

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Довідково: Микола Ватутін — радянський генерал, помер після поранення у сутичці з воїнами УПА 1944 року. Пам'ятник Ватутіну у Полтаві на однойменній вулиці встановили 2013 року. З того часу біля нього влаштовували акції із закликами про демонтаж, зокрема, обливали фарбою.

Олексій Зигін – генерал-лейтенант, радянський військовий часів Другої світової війни. 1957 року у Полтаві йому було встановлено пам'ятник.

Бюст російському поету Олександру Пушкіну встановили у Березовому сквері обласного центру 1987 року.

Теми: Полтавадерусифікація
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