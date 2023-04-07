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Полтава вирішила знести пам'ятники двом радянським генералам і Пушкіну

Євген КізіловП'ятниця, 7 квітня 2023, 19:35
Полтава вирішила знести пам'ятники двом радянським генералам і Пушкіну
Полтавські пам'ятники Ватутіну, Зигіну та Пушкіну, фото: Ткаченко в Telegram

Депутати Полтавської міськради проголосували за демонтаж пам'ятників радянським генералам Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну, а також поету Олександру Пушкіну.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на рішення ради від 7 квітня

Деталі: Рішення щодо демонтажу трьох пам’ятників підтримали 26 обранців із 28 присутніх.

Проєкт рішення під час сесії запропонувала внести до порядку денного депутатка від фракції "Європейська солідарність" Юлія Городчаніна.

Рішення уже привітав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він написав у Telegram, що експертна рада Мінкульту вже давно рекомендувала місту це зробити.

Пряма мова: "В Полтаві процес очищення простору від російських та радянських символів проходить дискусійно. Але сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам‘ятниках, присвячених Петру І".

Довідково: Микола Ватутін — радянський генерал, помер після поранення у сутичці з воїнами УПА 1944 року. Пам'ятник Ватутіну у Полтаві на однойменній вулиці встановили 2013 року. З того часу біля нього влаштовували акції із закликами про демонтаж, зокрема, обливали фарбою.

ВІДЕО ДНЯ

Олексій Зигін – генерал-лейтенант, радянський військовий часів Другої світової війни. 1957 року у Полтаві йому було встановлено пам'ятник.

Бюст російському поету Олександру Пушкіну встановили у Березовому сквері обласного центру 1987 року.

Теми: Полтавадерусифікація
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