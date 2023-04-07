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Росіяни скинули бомби на "швидку": 8 людей поранені – облрада

Євген КізіловП'ятниця, 7 квітня 2023, 20:31
Росіяни скинули бомби на швидку: 8 людей поранені – облрада
фото з місця подій, автор: Юрій Соболевський

Російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких – медичні працівники.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова: "Вісім поранених станом на зараз. З них дві особи – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу. Попередньо - російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги".

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Що передувало: 7 квітня вранці російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав в Херсонській області. Постраждала жінка та 2 дітей. Їх госпіталізували.

Теми: Херсонська областьжертвивійнаРосія
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