Росіяни скинули бомби на "швидку": 8 людей поранені – облрада
П'ятниця, 7 квітня 2023, 20:31
Російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких – медичні працівники.
Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram
Пряма мова: "Вісім поранених станом на зараз. З них дві особи – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу. Попередньо - російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги".
Що передувало: 7 квітня вранці російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав в Херсонській області. Постраждала жінка та 2 дітей. Їх госпіталізували.
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