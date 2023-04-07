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Зеленський узяв участь в Іфтарі мусульман і оголосив нову традицію

"Українська правда"П'ятниця, 7 квітня 2023, 20:57
Зеленський узяв участь в Іфтарі мусульман і оголосив нову традицію
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський взяв участь в Іфтарі мусульман і заявив, що тепер це буде щорічною традицією й на офіційному рівні.

Джерело: "Укрінформ", "Українська правда" 

Деталі: Під час Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу Зеленський повідомив, що це стане початком нової традиції під час священного для мусульман місяця Рамадан.

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Пряма мова: "Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – Іфтару саме на офіційному рівні – разом з нашими героями, присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту".

Деталі: Президент підкреслив, що різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України.

"І хай такий наш характер завжди зміцнюється і направляє саме на добрі справи", – зауважив він.

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Зеленський запевнив, що Україна вдячна мусульманам в середині держави і всій мусульманській спільноті світу, хто однаково з українцями прагне миру і захисту від зла.

Пряма мова: "Україна завжди пам'ятатиме тих, хто б'ється, аби на всій нашій території була свобода і безпека. Усі ми об'єднані вірою, і нам напевно не дано знати усього шляху, який попереду, але ми всі впевнені в одному: нас не зламати, не роз'єднати і не стерти, особливо наше головне – не стерти наші цінності, бо ми йдемо з повагою заради єдності і ради свободи. 

Ми довіряємо Тому, хто дав нам це головне, хто дав нам життя, і віримо, що прийде день, коли Він дасть нам і Перемогу".

Доповнення: У вечірньому відеозверненні Зеленський пояснив нововведення: "Від цього року щорічно за участю глави держави буде проводитися такий спеціальний захід поваги. Сьогодні вперше (він відбувся) в Українському кримськотатарському центрі".

Довідка: Іфтар – розговіння, вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан. Проводиться після вечірньої молитви за місцевим часом.

Наприкінці ХХ сторіччя мусульмани стали організовувати Іфтар в різних країнах не лише для мусульман. Вони використовують його для зміцнення зв'язків між представниками різних національностей, що проживають у країні, ознайомлення з життям мусульман.

УП, оновлено
Теми: Зеленськийрелігія
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