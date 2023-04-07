Зеленський: Готуємо новий санкційний список осіб, які працюють на агресію

Президент Володимир Зеленський розповів українцям про насичений день 7 квітня, за який він, зокрема, провів ставку як верховний головнокомандувач і нараду щодо енергетики.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні насичений день. Перше – Ставка. Основна увага – боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України...

Реклама:

Друге – апарат РНБО разом з урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані.

Третє – провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, – так і поточних питань, про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що в офіційне життя України додається "нова традиція поваги" – до ритуалів мусульман, зокрема Іфтару.

ВІДЕО ДНЯ

"Сотні тисяч мусульман України та мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. В Україні це шанується всюди, навіть на передовій", – сказав президент.

"Від цього року щорічно за участю глави держави буде проводитися такий спеціальний захід поваги. Сьогодні вперше (він відбувся) в Українському кримськотатарському центрі", – пояснив він.

Зеленський нагородив цього дня воїнів-мусульман.

Також президент підписав і кілька указів про відзначення державними нагородами 771 бійця. Загалом за час повномасштабної війни більше ніж 43,5 тисяч українських захисників і захисниць відзначені державними нагородами, зазначив він.

Зеленський також привітав тих, хто 7 квітня святкує Благовіщення. "Молимося за перемогу наших воїнів і порятунок усіх наших людей від зла окупації!", – сказав він.