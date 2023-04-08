У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Субота, 8 квітня 2023, 03:22
В окупованому Маріуполі не вистачає лікарів і медичних препаратів, люди не можуть отримати життєво необхідні ліки.
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно: "Маріупольці в окупації не можуть отримати необхідну лікарську допомогу. В окупованому місті катастрофічно не вистачає лікарів та медичних препаратів. В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищене росіянами, або вивезене".
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Деталі: У міськраді розповіли, що мешканці Маріуполя також не можуть отримати життєво необхідні ліки.
Маріупольці пишуть про відсутність інсуліну, люди змушені шукати його у волонтерів, повідомили у мерії.
Зазначається, що через нестачу медиків у місті майже неможливо потрапити на консультацію.
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