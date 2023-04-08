Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія

"Українська правда"Субота, 8 квітня 2023, 03:22
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
МАРІУПОЛЬ У КВІТНІ 2022 РОКУ. ФОТО: HTTPS://WWW.GETTYIMAGES.COM/

В окупованому Маріуполі не вистачає лікарів і медичних препаратів, люди не можуть отримати життєво необхідні ліки.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно: "Маріупольці в окупації не можуть отримати необхідну лікарську допомогу. В окупованому місті катастрофічно не вистачає лікарів та медичних препаратів. В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищене росіянами, або вивезене".

Реклама:

Деталі: У міськраді розповіли, що мешканці Маріуполя також не можуть отримати життєво необхідні ліки.

Маріупольці пишуть про відсутність інсуліну, люди змушені шукати його у волонтерів, повідомили у мерії.

Зазначається, що через нестачу медиків у місті майже неможливо потрапити на консультацію.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: лікиМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
ліки
Ізраїль передав Україні кілька тонн ліків
Чим важливий закон про медичний канабіс та яких правок він потребує? Пояснює депутатка Ольга Стефанишина
Аптекам заборонили вказувати на вивісках інформацію про рівень цін
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: