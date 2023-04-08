Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія

"Українська правда"Субота, 8 квітня 2023, 03:22
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
МАРІУПОЛЬ У КВІТНІ 2022 РОКУ. ФОТО: HTTPS://WWW.GETTYIMAGES.COM/

В окупованому Маріуполі не вистачає лікарів і медичних препаратів, люди не можуть отримати життєво необхідні ліки.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно: "Маріупольці в окупації не можуть отримати необхідну лікарську допомогу. В окупованому місті катастрофічно не вистачає лікарів та медичних препаратів. В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищене росіянами, або вивезене".

Деталі: У міськраді розповіли, що мешканці Маріуполя також не можуть отримати життєво необхідні ліки.

Маріупольці пишуть про відсутність інсуліну, люди змушені шукати його у волонтерів, повідомили у мерії.

Зазначається, що через нестачу медиків у місті майже неможливо потрапити на консультацію.

Теми: лікиМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
ліки
"Фармак" та "Дарниця" 20 років судяться за корвалол: чи поставив крапку Верховний Суд
ЦНС: У Каховці медзаклад перестав обслуговувати цивільних, щоб лікувати окупантів
Як поплічник регіоналів чистить ринок України від європейських ліків під час війни
Останні новини
22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
22:16
Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Усі новини...
Реклама: