У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія

В окупованому Маріуполі не вистачає лікарів і медичних препаратів, люди не можуть отримати життєво необхідні ліки.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно: "Маріупольці в окупації не можуть отримати необхідну лікарську допомогу. В окупованому місті катастрофічно не вистачає лікарів та медичних препаратів. В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищене росіянами, або вивезене".

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Деталі: У міськраді розповіли, що мешканці Маріуполя також не можуть отримати життєво необхідні ліки.

Маріупольці пишуть про відсутність інсуліну, люди змушені шукати його у волонтерів, повідомили у мерії.

Зазначається, що через нестачу медиків у місті майже неможливо потрапити на консультацію.