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Російським урядовцям закрили вільний виїзд за кордон – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 8 квітня 2023, 04:11
Російським урядовцям закрили вільний виїзд за кордон – ЗМІ
Прем'єр РФ Михайло Мішустін. Фото з відкритих джерел

Керівництву уряду РФ заборонили вільно виїжджати за межі країни, для офіційних поїздок вони повинні отримувати спеціальний дозвіл від прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.

Джерело: The Bell з посиланням на два джерела

Деталі: Російський прем'єр Мішустін фактично закрив кордони для своїх підлеглих, пише The Bell.

Виїжджати за кордон високопоставленим співробітникам уряду РФ – міністрам, керівникам апарату, їхнім заступникам і начальникам департаментів – тепер можна тільки в офіційних справах і з дозволу прем'єра, повідомили виданню поінформовані джерела.

Водночас, розповіли джерела видання, для співробітників Адміністрації президента Росії таких суворих обмежень немає. Один із них пояснив різницю в обмеженнях для співробітників Кремля та уряду "особливим завзяттям" Мішустіна.

Нагадаємо: Раніше видання The Financial Times повідомляло, що російські спецслужби вилучають паспорти у високопосадовців та керівників державних компаній, щоб запобігти їхньому виїзду за кордон.

Теми: РосіяКабінет міністрів
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