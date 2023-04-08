Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен

"Українська правда"Субота, 8 квітня 2023, 04:58
Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО З FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що на даний момент переговори про припинення вогню між Україною та Росією неможливі. 

Джерело: заява Блінкена, яку цитує Tagesschau

Пряма мова: "Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром".

Деталі: Блінкен вважає, що РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

"Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир", – наголосив держсекретар США.

Що цьому передувало: 

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що в майбутньому дипломатія ще відіграє свою роль, оскільки Київ може вирішити не повертати всі території військовим шляхом.
  • Блінкен заявив, що рішення про повернення Криму має ухвалювати президент Володимир Зеленський як очільник держави, враховуючи волю українців.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїнавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
США
Витік документів США оголив страх росіян перед українським контрнаступом – ISW
Байден може влітку офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ
У соцмережі потрапила нова порція секретних документів США – ЗМІ
Останні новини
22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
22:16
Візит Путіна в Туреччину наразі не планується – голова МЗС
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Усі новини...
Реклама: