Переговори між Києвом і Москвою наразі неможливі – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що на даний момент переговори про припинення вогню між Україною та Росією неможливі.

Джерело: заява Блінкена, яку цитує Tagesschau

Пряма мова: "Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром".

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Деталі: Блінкен вважає, що РФ може використати припинення вогню для перегрупування своїх військ, щоби через деякий час знову наступати.

"Росія має дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних переговорів. Метою має бути справедливий і міцний мир", – наголосив держсекретар США.

Що цьому передувало:

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