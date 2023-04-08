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Байден може влітку офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 8 квітня 2023, 05:47
Байден може влітку офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден, якому в листопаді минулого року виповнилося 80 років, у приватних розмовах говорить, що "точно балотуватиметься" на другий термін. У Демократичній партії кажуть, що відповідне рішення він може офіційно оголосити влітку.

Джерело: CNN

Деталі: За даними CNN, радники і союзники Байдена розповідають, що президент часто говорить про те, чого би міг досягти на посаді під час другого терміну. У приватних розмовах Байден підтвердив кільком посадовцям, що "точно балотуватиметься", пише видання.

Три представники Демократичної партії США розповіли, що оголошення Байдена про намір балотуватися, швидше за все, відбудеться влітку, однак конкретна дата ще не визначена.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що він має намір балотуватися, і він зосереджений на тому, щоб завершити роботу, яку він виконує для американських сімей: продовжувати повертати виробництво з-за кордону, скорочувати дефіцит за рахунок того, щоб багаті платили свою справедливу частку, і боротись за фундаментальні права, такі як свобода вибору", – заявив виданню речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Обізнане з внутрішніми обговореннями в Демократичній партії джерело повідомило CNN, що неспішність Байдена також пов’язана з тим, що потенційні кандидати в президенти від Республіканської партії повільно розпочинають свої кампанії. 

"Наразі єдиними основними кандидатами від Республіканської партії, які офіційно оголосили про балотування, є Трамп, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі та колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон", – повідомило видання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше Politico писало, що Джо Байден більше не здається абсолютно впевненим у тому, що вдруге балотуватиметься у президенти США, а тому Демократична партія, його головні помічники і потенційні кандидати обмірковують план "Б".

Теми: СШАБайденвибори
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