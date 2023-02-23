Байден може не балотуватися на другий термін, демократи тихо обмірковують план "Б" – Politico

Джо Байден більше не здається абсолютно впевненим у тому, що вдруге балотуватиметься у президенти США, через що Демократична партія, його головні помічники і потенційні кандидати не впевнені щодо 2024-го року і тихо обмірковують план "Б".

Джерело: видання Politico

Деталі: Найближчі радники Байдена витратили місяці на підготовку, щоби він офіційно оголосив про свою кампанію з переобрання, пише видання.

"Але оскільки президент все ще не готовий зробити цей крок, у розмовах про 2024 рік (коли у США відбудуться наступні вибори президента – ред.) з'являються сумніви: що, якщо він вирішить не робити цього?" – відзначає Politico.

За інформацією видання, радники Байдена очікували, що він у лютому офіційно оголосить про участь у виборах, а вже зараз "вони об'єднуються навколо квітня".

"Але навіть ця мета не є остаточною. Люди з оточення президента кажуть, що не існує жорсткого дедлайну або формального процесу для ухвалення рішення про дату старту (кампанії – ред.)", – пише Politico.

Видання відзначає, що "хоча майже всі в орбіті Байдена вірять, що він врешті-решт дасть добро", його нерішучість призвела до "глибокого заморожування партії", через що "деякі потенційні претенденти на президентське крісло і десятки великих донорів розробляють стратегію і навіть план "Б", намагаючись при цьому зберегти повагу і публічну підтримку 80-річного президента".

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Три джерела Politico розповіли, що, на подив деяких союзників Байдена, він дуже мало говорить про можливу виборчу кампанію.

"Його щоденна увага зосереджена на роботі. За винятком випадкових телефонних дзвінків з радником, щоб обговорити результати опитувань, він витрачає мало часу на обговорення виборів. Хоча перша леді Джилл Байден вже давно дала зрозуміти, що вона готова до ще однієї участі у виборах, дехто з оточення президента зараз задається питанням, чи не змусить президента передумати балотуватись майбутнє розслідування щодо сина Хантера. Інші вважають, що не змусить", – пише видання.

Нагадаємо: Нещодавно Джо Байден заявив, що має намір балотуватися на другий термін у 2024 році, але ще не прийняв "твердого рішення".