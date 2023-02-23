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Байден може не балотуватися на другий термін, демократи тихо обмірковують план "Б" – Politico

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 02:37
Байден може не балотуватися на другий термін, демократи тихо обмірковують план Б – Politico

Джо Байден більше не здається абсолютно впевненим у тому, що вдруге балотуватиметься у президенти США, через що Демократична партія, його головні помічники і потенційні кандидати не впевнені щодо 2024-го року і тихо обмірковують план "Б".

Джерело: видання Politico

Деталі: Найближчі радники Байдена витратили місяці на підготовку, щоби він офіційно оголосив про свою кампанію з переобрання, пише видання.

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"Але оскільки президент все ще не готовий зробити цей крок, у розмовах про 2024 рік (коли у США відбудуться наступні вибори президента – ред.) з'являються сумніви: що, якщо він вирішить не робити цього?" – відзначає Politico.

За інформацією видання, радники Байдена очікували, що він у лютому офіційно оголосить про участь у виборах, а вже зараз "вони об'єднуються навколо квітня".

"Але навіть ця мета не є остаточною. Люди з оточення президента кажуть, що не існує жорсткого дедлайну або формального процесу для ухвалення рішення про дату старту (кампанії – ред.)", – пише Politico.

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Видання відзначає, що "хоча майже всі в орбіті Байдена вірять, що він врешті-решт дасть добро", його нерішучість призвела до "глибокого заморожування партії", через що "деякі потенційні претенденти на президентське крісло і десятки великих донорів розробляють стратегію і навіть план "Б", намагаючись при цьому зберегти повагу і публічну підтримку 80-річного президента".

Три джерела Politico розповіли, що, на подив деяких союзників Байдена, він дуже мало говорить про можливу виборчу кампанію.

"Його щоденна увага зосереджена на роботі. За винятком випадкових телефонних дзвінків з радником, щоб обговорити результати опитувань, він витрачає мало часу на обговорення виборів. Хоча перша леді Джилл Байден вже давно дала зрозуміти, що вона готова до ще однієї участі у виборах, дехто з оточення президента зараз задається питанням, чи не змусить президента передумати балотуватись майбутнє розслідування щодо сина Хантера. Інші вважають, що не змусить", – пише видання.

Нагадаємо: Нещодавно Джо Байден заявив, що має намір балотуватися на другий термін у 2024 році, але ще не прийняв "твердого рішення".

Теми: СШАБайденвибори
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