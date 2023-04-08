Річниця обстрілу Краматорська: на усіх вокзалах оголосять хвилину мовчання
У річницю обстрілу Краматорська 8 квітня, коли Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу, який був тоді однією з головних точок евакуації для мешканців Донеччини, на вокзалах України оголосять хвилину мовчання.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Сьогодні, 8 квітня, о 10:30 по всіх вокзалах України буде оголошено хвилину мовчання.
За даними правоохоронців, рік тому внаслідок ракетного удару росіян загинула 61 людина, зокрема, 7 дітей.
Укрзалізниця нагадує, що за кілька годин до атаки, вночі, залізничникам вдалось вивести з краматорського вокзалу три поїзди з евакуйованими.
Шість місяців потому рух поїздів до Краматорська було поновлено. Тоді вокзал знову запрацював.
Нагадаємо: 8 квітня російські війська атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську,