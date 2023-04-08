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Річниця обстрілу Краматорська: на усіх вокзалах оголосять хвилину мовчання

Роман ПетренкоСубота, 8 квітня 2023, 09:32
Річниця обстрілу Краматорська: на усіх вокзалах оголосять хвилину мовчання
фото ова

У річницю обстрілу Краматорська 8 квітня, коли Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу, який був тоді однією з головних точок евакуації для мешканців Донеччини, на вокзалах України оголосять хвилину мовчання.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Сьогодні, 8 квітня, о 10:30 по всіх вокзалах України буде оголошено хвилину мовчання.

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За даними правоохоронців, рік тому внаслідок ракетного удару росіян загинула 61 людина, зокрема, 7 дітей.

Укрзалізниця нагадує, що за кілька годин до атаки, вночі, залізничникам вдалось вивести з краматорського вокзалу три поїзди з евакуйованими.

Шість місяців потому рух поїздів до Краматорська було поновлено. Тоді вокзал знову запрацював.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 8 квітня російські війська атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську,

Теми: КраматорськвійнаРосія
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