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Медведєв знову "оцінив" майбутнє України: Зникне, бо нікому не потрібна

Роман ПетренкоСубота, 8 квітня 2023, 10:43
Медведєв знову оцінив майбутнє України: Зникне, бо нікому не потрібна
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, нібито Україна "зникне, бо нікому не потрібна".

Джерело: Медведєв у соцмережах, якого цитує ТАСС

Деталі: Публікація Медведєва почалася словами "Чому зникне Україна? Тому що вона нікому не потрібна".

Після цього він "аргументує", що Україна "не потрібна Росії", яка вже понад рік веде повномасштабну війну і намагається окупувати території. 

Після цього він розмірковує, що Україна "не потрібна" Європі, США, Африці та Латинській Америці, Азії та Росії.

Наприкінці заступник секретаря Радбезу РФ заявив, нібито "Україна не потрібна українцям", які вже понад 400 днів захищаються від російської армії.

Медведєв також згадав про "породження СРСР" і "велику Росію".

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Нагадаємо: Раніше Медведєв заявляв, нібито Росія почала війну, бо Україна – це частина Росії

Теми: МедведєвРосіяпропагандавійна
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