Медведєв каже, що Росія почала війну, бо Україна – це частина Росії

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв в інтерв′ю російським пропагандистам збрехав, що Україна – це частина Росії, а Захід недооцінив рішучість Кремля почати війну.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Медведєва: "Мало того, Україна - це взагалі частина Росії, скажімо по-чесному, це частина Росії. Але в силу геополітичних причин і в силу історії того, що сталося, ми довгий час мирилися з тим, що ми живемо в різних квартирах".

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Деталі: Далі Медведєв почав брехати про те, що територія України завжди відносилась то Російської імперії. За його словами, на більшій частині української території споконвічно жило російське населення, яке було у складі "великої Росії, а не малої Росії".

Медведєв також каже, що у нього склалося враження, що країни Заходу не вірили і не бачили "ступінь рішучості" Росії почати війну в Україні, і тому начебто вони "прорахувалися".

"Тому з деякими країнами, блоками, спільнотами країн безглуздо домовлятися - вони розуміють тільки мову сили. Тільки мову сили!" - сказав Медведєв.