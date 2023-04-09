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Росія "прикриває" артилерією зниження своїх наступальних можливостей – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 9 квітня 2023, 03:58
Росія прикриває артилерією зниження своїх наступальних можливостей – ISW
російські військові, фото: Getty Images

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що українські та російські джерела 8 квітня обговорили зниження темпів російських наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту, підтвердивши оцінку ISW, що загальний російський наступ наближається до кульмінації.

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Згідно із зібраними та проаналізованими даними вони вказують на те, що динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

А також додають, що українські війська більш точні у виборі цілей, але, ймовірно, теж отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів, адже наступальні операції, як правило, викликають підвищені потреби в артилерійських засобах.

У звіті інституту вказують і на те, що Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом, в рамках більш широких зусиль із заохочення і створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.

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Відтак, російська влада, ймовірно, планує і надалі розширювати перелік організацій, які вона вважає терористичними та екстремістськими.

Крім того, зазначають фахівці, Міністерство оборони Росії може готувати умови для нападу під чужим прапором у Сумській області.

"Незрозуміло, якого загального ефекту Кремль має намір досягти за допомогою все більш дивних і неефективних російських інформаційних операцій, в яких стверджується про українські атаки під чужими прапорами", – ідеться у звіті.

Основні висновки ISW за 8 квітня:

  • Українські та російські джерела повідомили про зниження темпів російських наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту 8 квітня, що підтверджує оцінку ISW про те, що загальний російський наступ наближається до кульмінації.
  • Динаміка застосування бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати свої погіршені наступальні можливості.
  • Російська ракетна кампанія, спрямована на руйнування енергетичної інфраструктури України, остаточно провалилася, і Росія, схоже, відмовилася від цих зусиль.
  • Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом… для посилення внутрішніх репресій.
  • МО Росії може створювати умови для атаки під фальшивим прапором у Сумській області.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжують здобувати успіхи навколо Бахмута, а напруженість між групою "Вагнера" та регулярними російськими військами щодо відповідальності за тактичні успіхи в Бахмуті, схоже, посилюється.
  • Російські джерела продовжували спекулювати на тему запланованого українського контрнаступу на півдні України, зокрема, висуваючи гіпотези про можливість висадки українського десанту через Каховське водосховище.
  • Українські чиновники повідомили, що 31 дитина повернулася в Україну після депортації до Росії, оскільки російські чиновники продовжують обговорювати питання усиновлення українських дітей у російські сім'ї.

Теми: війнаРосія
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