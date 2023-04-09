Росія "прикриває" артилерією зниження своїх наступальних можливостей – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики зазначають, що українські та російські джерела 8 квітня обговорили зниження темпів російських наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту, підтвердивши оцінку ISW, що загальний російський наступ наближається до кульмінації.
Згідно із зібраними та проаналізованими даними вони вказують на те, що динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.
А також додають, що українські війська більш точні у виборі цілей, але, ймовірно, теж отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів, адже наступальні операції, як правило, викликають підвищені потреби в артилерійських засобах.
У звіті інституту вказують і на те, що Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом, в рамках більш широких зусиль із заохочення і створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.
Відтак, російська влада, ймовірно, планує і надалі розширювати перелік організацій, які вона вважає терористичними та екстремістськими.
Крім того, зазначають фахівці, Міністерство оборони Росії може готувати умови для нападу під чужим прапором у Сумській області.
"Незрозуміло, якого загального ефекту Кремль має намір досягти за допомогою все більш дивних і неефективних російських інформаційних операцій, в яких стверджується про українські атаки під чужими прапорами", – ідеться у звіті.
Основні висновки ISW за 8 квітня:
- Українські та російські джерела повідомили про зниження темпів російських наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту 8 квітня, що підтверджує оцінку ISW про те, що загальний російський наступ наближається до кульмінації.
- Динаміка застосування бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати свої погіршені наступальні можливості.
- Російська ракетна кампанія, спрямована на руйнування енергетичної інфраструктури України, остаточно провалилася, і Росія, схоже, відмовилася від цих зусиль.
- Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом… для посилення внутрішніх репресій.
- МО Росії може створювати умови для атаки під фальшивим прапором у Сумській області.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжують здобувати успіхи навколо Бахмута, а напруженість між групою "Вагнера" та регулярними російськими військами щодо відповідальності за тактичні успіхи в Бахмуті, схоже, посилюється.
- Російські джерела продовжували спекулювати на тему запланованого українського контрнаступу на півдні України, зокрема, висуваючи гіпотези про можливість висадки українського десанту через Каховське водосховище.
- Українські чиновники повідомили, що 31 дитина повернулася в Україну після депортації до Росії, оскільки російські чиновники продовжують обговорювати питання усиновлення українських дітей у російські сім'ї.