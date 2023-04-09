Росія "прикриває" артилерією зниження своїх наступальних можливостей – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що українські та російські джерела 8 квітня обговорили зниження темпів російських наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту, підтвердивши оцінку ISW, що загальний російський наступ наближається до кульмінації.

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Згідно із зібраними та проаналізованими даними вони вказують на те, що динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

А також додають, що українські війська більш точні у виборі цілей, але, ймовірно, теж отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів, адже наступальні операції, як правило, викликають підвищені потреби в артилерійських засобах.

У звіті інституту вказують і на те, що Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом, в рамках більш широких зусиль із заохочення і створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.

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Відтак, російська влада, ймовірно, планує і надалі розширювати перелік організацій, які вона вважає терористичними та екстремістськими.

Крім того, зазначають фахівці, Міністерство оборони Росії може готувати умови для нападу під чужим прапором у Сумській області.

"Незрозуміло, якого загального ефекту Кремль має намір досягти за допомогою все більш дивних і неефективних російських інформаційних операцій, в яких стверджується про українські атаки під чужими прапорами", – ідеться у звіті.

Основні висновки ISW за 8 квітня: