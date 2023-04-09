Росія "прикриває" артилерією зниження своїх наступальних можливостей – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що українські та російські джерела 8 квітня обговорили зниження темпів російських наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту, підтвердивши оцінку ISW, що загальний російський наступ наближається до кульмінації.

Згідно із зібраними та проаналізованими даними вони вказують на те, що динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.

А також додають, що українські війська більш точні у виборі цілей, але, ймовірно, теж отримують вигоду від того, що перебувають в обороні в більшості районів, адже наступальні операції, як правило, викликають підвищені потреби в артилерійських засобах.

У звіті інституту вказують і на те, що Кремль, ймовірно, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом, в рамках більш широких зусиль із заохочення і створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.

Відтак, російська влада, ймовірно, планує і надалі розширювати перелік організацій, які вона вважає терористичними та екстремістськими.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, зазначають фахівці, Міністерство оборони Росії може готувати умови для нападу під чужим прапором у Сумській області.

"Незрозуміло, якого загального ефекту Кремль має намір досягти за допомогою все більш дивних і неефективних російських інформаційних операцій, в яких стверджується про українські атаки під чужими прапорами", – ідеться у звіті.

Основні висновки ISW за 8 квітня: