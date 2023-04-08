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Міноборони Росії заявило про підготовку хімічної атаки

Роман ПетренкоСубота, 8 квітня 2023, 12:28
Міноборони Росії заявило про підготовку хімічної атаки
МІНІСТР ОБОРОНИ РФ СЕРГІЙ ШОЙГУ, GETTY IMAGES

Російське Міноборони заявило про підготовку хімічної атаки, в якій планують звинуватити ЗСУ.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Російське відомство пише, нібито Україна планує доставити на Сумщину "з моргів тіла й останки загиблих військовослужбовців, спорядженими "отруйними речовинами".

Потім нібито Україна запросить експертів із західних країн, а сама розмістить перехоплення розмов окупантів про хімічну атаку.

Чому це важливо: Росія неодноразово використовувала цю тактику: "передбачала" теракти або атаки, а потім сама здійснювала їх.

Ще торік Велика Британія побоювалася, що РФ може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну і захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Нагадаємо: Російські окупанти використовують проти Збройних сил заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

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Теми: Росіяпропагандавійна
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