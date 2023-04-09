Повітряні сили вперше показали роботу NASAMS

За 5 місяців бойової роботи українські зенітники за допомогою наданого міжнародними партнерами комплексу NASAMS знищили більше сотні російських ракет і дронів.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: ЗРК NASAMS захищає українське небо із листопада 2022 року.

Повітряники розповіли, як працює цей комплекс та скільки повітряних цілей вже було збито.

Як можна побачити на оприлюдненому відео, збиті ворожі цілі зенітники маркують на ЗРК тризубами. В кінці ролика є кадри збиття російської крилатої ракети Х-101.

Повітряні сили відзначають високу ефективність вищевказаних комплексів та нагадують, що Україна потребує більше подібного озброєння для переламу ходу війни з РФ.

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Автографи американських інструкторів, які готували українських операторів скриншот

Нагадаємо: Повітряні сили оголосили набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T та інші.