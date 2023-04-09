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Повітряні сили вперше показали роботу NASAMS

Валентина РоманенкоНеділя, 9 квітня 2023, 11:53
Повітряні сили вперше показали роботу NASAMS
Українські оператори ЗРК NASAMS фото Повітряних сил

За 5 місяців бойової роботи українські зенітники за допомогою наданого міжнародними партнерами комплексу NASAMS знищили більше сотні російських ракет і дронів.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: ЗРК NASAMS захищає українське небо із листопада 2022 року.

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Повітряники розповіли, як працює цей комплекс та скільки повітряних цілей вже було збито.

Як можна побачити на оприлюдненому відео, збиті ворожі цілі зенітники маркують на ЗРК тризубами. В кінці ролика є кадри збиття російської крилатої ракети Х-101.

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Повітряні сили відзначають високу ефективність вищевказаних комплексів та нагадують, що Україна потребує більше подібного озброєння для переламу ходу війни з РФ.

 
Автографи американських інструкторів, які готували українських операторів
скриншот

Нагадаємо: Повітряні сили оголосили набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T та інші.

Теми: Повітряні сили ЗСУ
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