Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Як стати оператором Patriot: Повітряні сили оголошують набір на навчання

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 19:18
оператор Iris-T. фото Повітряних сил

Повітряні сили оголошують набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T та інші.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "Підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння  одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T. І їх ставатиме все більше, а згодом – вони повністю замінять старий парк радянської техніки.

Саме тому Повітряним силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби. Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль".

Деталі: Ігнат пояснив, що стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. В період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою.

Наразі військові та й викладачі проходять відповідне навчання із експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні.

Детальну інформацію про набір в ХНУПС можна отримати за телефонами, що зазначені на офіційній сторінці військового вишу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба

В Україні загинув американський доброволець – CNN

Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт

фото, відео, оновлено від 15:09На Подолі в Києві сталася масштабна пожежа

Зустріч G20 завершилася без спільної заяви: не погодили формулювання про війну РФ

фотоКонкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Українців просять не публікувати фото та відео авіації: відбувається перебазування
Розвідувальний дрон навідався на Київщину, ППО приземлила – Ігнат
Повітряні сили показали німецький Gepard на полюванні
Останні новини
00:23
Обстріли Сумщини: за добу – майже 40 "прильотів"
23:48
Кабмін хоче діджиталізувати проходження ВЛК
23:34
За минулий рік зареєстровано понад 2 тисячі кіберінцидентів – Держспецзв’язку
23:18
Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба
23:07
В Україні загинув американський доброволець – CNN
22:37
Велика Британія віддасть 3 тисячі квитків на "Євробачення" українським біженцям
22:22
Обраний президент Чехії: НАТО має розглянути членство України одразу після війни
21:46
Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт
21:17
Зеленський розповів, скільки населених пунктів наразі окуповано
20:57
Зеленський: Працюємо над розширенням глобальних санкцій на атомну галузь РФ
Усі новини...