Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мін'юст США почав розслідування витоку секретних військових документів

"Європейська правда"Неділя, 9 квітня 2023, 16:30
Мін'юст США почав розслідування витоку секретних військових документів
ілюстративне фото Getty Images

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Розслідування розпочали після того, як у п'ятницю з'явилися нові документи, що охоплюють широкий спектр питань - від підтримки України з боку США до інформації про ключових союзників США, таких як Ізраїль, що збільшило кількість наслідків і без того тривожних витоків інформації.

"Ми зв'язалися з Міністерством оборони з цього приводу і розпочали розслідування", - заявив представник Міністерства юстиції у Вашингтоні.

У четвер Пентагон заявив, що вивчає це питання після того, як у соціальних мережах з'явилися повідомлення про очевидно засекречені документи про війну в Україні.

"Вони виглядають справжніми", - сказав американський посадовець в інтерв'ю CNN про витік документів.

Американські посадовці кажуть, що серйозно ставляться до витоку інформації, проводячи розслідування і працюючи над більш офіційною оцінкою того, що міститься в документах і як вони потрапили в мережу.

ВІДЕО ДНЯ

Документи, які були оприлюднені в п'ятницю, схоже, були розміщені в Інтернеті протягом останніх кількох тижнів. Вони, як видається, містять секретну інформацію на різні теми - від операцій найманців "Вагнера" в Африці та шляхів надання Ізраїлем летальної допомоги Україні до розвідувальних даних про зв'язки Об'єднаних Арабських Еміратів з Росією та занепокоєння Південної Кореї щодо надання боєприпасів США для використання в Україні.

CNN не зміг самостійно перевірити, що документи не були змінені. Але вони схожі на низку секретних документів про Україну, які циркулювали в Інтернеті протягом останніх тижнів, і про які американські посадовці в п'ятницю вранці підтвердили CNN, що вони є автентичними.

Як і ті документи, п'ятничні знахідки також були фотографіями роздрукованих, зім'ятих документів. Всі вони мали гриф секретності, деякі з них - "цілком таємно", тобто найвищий рівень засекреченості. Усі вони також були виготовлені в період з середини лютого до початку березня.

Незрозуміло, хто стоїть за витоками і звідки саме вони з'явилися.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав першу партію матеріалів "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

Представник ГУР прокоментував, що оцінки втрат обох сторін у документі явно неправдиві, а частина інформація "явно зібрана з відкритих джерел".

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
США
Доступ до таблеток для аборту в деяких штатах США під загрозою: що відбувається
Витік документів: ПВК "Вагнер" намагалася купити зброю у Туреччини - ЗМІ
NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: