Мін'юст США почав розслідування витоку секретних військових документів

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Розслідування розпочали після того, як у п'ятницю з'явилися нові документи, що охоплюють широкий спектр питань - від підтримки України з боку США до інформації про ключових союзників США, таких як Ізраїль, що збільшило кількість наслідків і без того тривожних витоків інформації.

Реклама:

"Ми зв'язалися з Міністерством оборони з цього приводу і розпочали розслідування", - заявив представник Міністерства юстиції у Вашингтоні.

У четвер Пентагон заявив, що вивчає це питання після того, як у соціальних мережах з'явилися повідомлення про очевидно засекречені документи про війну в Україні.

"Вони виглядають справжніми", - сказав американський посадовець в інтерв'ю CNN про витік документів.

ВІДЕО ДНЯ

Американські посадовці кажуть, що серйозно ставляться до витоку інформації, проводячи розслідування і працюючи над більш офіційною оцінкою того, що міститься в документах і як вони потрапили в мережу.

Документи, які були оприлюднені в п'ятницю, схоже, були розміщені в Інтернеті протягом останніх кількох тижнів. Вони, як видається, містять секретну інформацію на різні теми - від операцій найманців "Вагнера" в Африці та шляхів надання Ізраїлем летальної допомоги Україні до розвідувальних даних про зв'язки Об'єднаних Арабських Еміратів з Росією та занепокоєння Південної Кореї щодо надання боєприпасів США для використання в Україні.

CNN не зміг самостійно перевірити, що документи не були змінені. Але вони схожі на низку секретних документів про Україну, які циркулювали в Інтернеті протягом останніх тижнів, і про які американські посадовці в п'ятницю вранці підтвердили CNN, що вони є автентичними.

Як і ті документи, п'ятничні знахідки також були фотографіями роздрукованих, зім'ятих документів. Всі вони мали гриф секретності, деякі з них - "цілком таємно", тобто найвищий рівень засекреченості. Усі вони також були виготовлені в період з середини лютого до початку березня.

Незрозуміло, хто стоїть за витоками і звідки саме вони з'явилися.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав першу партію матеріалів "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

Представник ГУР прокоментував, що оцінки втрат обох сторін у документі явно неправдиві, а частина інформація "явно зібрана з відкритих джерел".