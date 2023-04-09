Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 22:13
У Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети
люди біля собору Олександра Невського у Кам'янці-Подільському, фото: «Код Кам’янця»

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області біля собору Олександра Невського сталися сутички, прихильники ПЦУ почали розгортати намети.

Джерело: Суспільне Хмельницький, місцеве видання "Всім" із посиланням на "Код Кам’янця", УПЦ МП

 
усі фото: "Код Кам'янця"

Деталі: Учасники зібрання, які проголосували 8 квітня за перехід храму з УПЦ МП до ПЦУ почали розгортати намети, розповіла "Суспільному Хмельницький" одна з організаторок акції Алла Чепелюк.

За її словами, головними вимогами є допуск ревізійної комісії в храм, аби провести інвентаризацію й ключі від собору.

"Ми вимагаємо, аби священники МП пропустили ревізійну комісію до собору. Наразі нас туди не пускають, хоча є рішення громади про перехід до ПЦУ. Намети ми ставимо, тому що наша акція є безстроковою. Тут вночі будуть залишатись люди на чергуванні", — сказала Чепелюк.

Станом на 19:30 поблизу собору зібралось понад 1000 людей, які за перехід церкви до ПЦУ. Понад 500 вірян, які підтримують МП оточили храм й не пускають їх, додала Чепелюк.

ВІДЕО ДНЯ
 

Разом з тим, видання Хмельницького "Всім" із посиланням на "Код Кам’янця" повідомляє, що біля собору сталися сутички.

Прихожани УПЦ МП стали кільцем навколо собору, аби не пустити нікого всередину. Близько 18.00 протистояння переросло у сутички між активістами та вірянами. Їх намагалась розборонити поліція.

 

Водночас в УПЦ МП заявили про спробу силового захоплення кафедрального собору святого Олександра Невського у Кам’янці-Подільському.

"За повідомленням очевидців з місця події, поліція не реагує на виклики. Вірянам Української православної церкви, які захищають свій храм, намагаються вручити повістки", - стверджують представники церкви.

Теми: ХмельниччинаУПЦ МППравославна Церква України
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Хмельниччина
У найбільшому храмі Шепетівки попри опір УПЦ МП відбулося богослужіння українською
Кам'янець-Подільський забрав в УПЦ МП право користуватися храмами й землею
Автобус "Варшава – Одеса" з 25 пасажирами перекинувся на Хмельниччині
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: