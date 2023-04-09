У Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області біля собору Олександра Невського сталися сутички, прихильники ПЦУ почали розгортати намети.

Джерело: Суспільне Хмельницький, місцеве видання "Всім" із посиланням на "Код Кам’янця", УПЦ МП

усі фото: "Код Кам'янця"

Деталі: Учасники зібрання, які проголосували 8 квітня за перехід храму з УПЦ МП до ПЦУ почали розгортати намети, розповіла "Суспільному Хмельницький" одна з організаторок акції Алла Чепелюк.

За її словами, головними вимогами є допуск ревізійної комісії в храм, аби провести інвентаризацію й ключі від собору.

"Ми вимагаємо, аби священники МП пропустили ревізійну комісію до собору. Наразі нас туди не пускають, хоча є рішення громади про перехід до ПЦУ. Намети ми ставимо, тому що наша акція є безстроковою. Тут вночі будуть залишатись люди на чергуванні", — сказала Чепелюк.

Станом на 19:30 поблизу собору зібралось понад 1000 людей, які за перехід церкви до ПЦУ. Понад 500 вірян, які підтримують МП оточили храм й не пускають їх, додала Чепелюк.

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Разом з тим, видання Хмельницького "Всім" із посиланням на "Код Кам’янця" повідомляє, що біля собору сталися сутички.

Прихожани УПЦ МП стали кільцем навколо собору, аби не пустити нікого всередину. Близько 18.00 протистояння переросло у сутички між активістами та вірянами. Їх намагалась розборонити поліція.

Водночас в УПЦ МП заявили про спробу силового захоплення кафедрального собору святого Олександра Невського у Кам’янці-Подільському.

"За повідомленням очевидців з місця події, поліція не реагує на виклики. Вірянам Української православної церкви, які захищають свій храм, намагаються вручити повістки", - стверджують представники церкви.