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Ватикан задіяний у місії для досягнення миру між Україною і Росією – Папа Римський

"Українська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 00:55
Ватикан задіяний у місії для досягнення миру між Україною і Росією – Папа Римський
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у мирній місії, щоб "спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною".

Джерело: Франциск, цитує The Gardian

Пряма мова: "Я готовий зробити все, що потрібно зробити. Зараз існує місія, але вона ще не є публічною. Коли вона стане публічною, я розкрию її".

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"Я думаю, що мир завжди досягається через відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття... Це нелегко".

Деталі: Папа Римський додав, що говорив про ситуацію в Україні з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

"Ми говорили про всі ці речі. Всі зацікавлені в тому, щоби йти до миру", – сказав він.

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Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що візит до Будапешта стане не першим випадком, коли Франциск говоритиме про прагнення до миру в Україні.

Теми: Папа Римськийвійна
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