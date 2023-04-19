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Папа Римський хоче скористатись візитом в Угорщину, щоб "сприяти миру" в Україні

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 18:44

Під час візиту до Угорщини наступного тижня Папа Римський Франциск буде зокрема закликати до миру в Україні.

Про це в середу заявив державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін, пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Паролін зазначив, що поїздка Папи Римського до Угорщини планувалась задовго до подій в Україні та "не вписується безпосередньо в сьогоднішні поточні справи".

"Проте, я думаю, що Папа скористається цим візитом, як він завжди це робить, щоб побачити, чи є можливість зробити якісь кроки до миру, враховуючи позицію Угорщини в міжнародному співтоваристві", – пояснив держсекретар Ватикану. 

Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

В Угорщині Папа Римський також проведе зустрічі з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора та звернеться до політичної та дипломатичної влади й очолить месу.

Візит до Будапешта стане не першим випадком, коли Франциск говоритиме про прагнення до миру в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

У зверненні до християн, які святкували Великдень 16 квітня, він помолився за те, щоб Україна і Росія досягли миру. А у великодньому посланні до світу 9 квітня - попросив росіян шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну.

Теми: Папа РимськийУгорщинавійна
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