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Українські підрозділи контратакували у Бахмуті: ворог залишив деякі позиції – Сирський

Ірина БалачукПонеділок, 1 травня 2023, 08:38
Українські підрозділи контратакували у Бахмуті: ворог залишив деякі позиції – Сирський
Олександр Сирський. Фото Military Media Center

Українські захисники відбили усі ворожі атаки на Лиманському напрямку і взяли в полон 10 окупантів, у Бахмуті сили оборони контратаками змусили ворога залишити деякі займані позиції.

Джерело: медійний майданчик Сил оборони Military Media Center з посиланням на командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського 

Пряма мова Сирського: "Щоб просунутись вперед ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто (Бахмут – ред.) під контроль противнику не вдається.

Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції".

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Деталі: За словами Сирського, на Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії, але прорвати оборону українських позицій ворогу наразі не вдалося.

На Лиманському напрямку захисники України протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Захопити українські позиції ворог також не зміг. Росіяни зазнали втрат, 10 загарбників взяли в полон.

Теми: БахмутЛиманвійна
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