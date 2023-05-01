Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нагадує Сталіна: ISW пояснив, чому Путін постійно змінює військове керівництво

Ірина БалачукПонеділок, 1 травня 2023, 10:05
Нагадує Сталіна: ISW пояснив, чому Путін постійно змінює військове керівництво
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін не призначив єдиного командувача військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, бо розраховував на швидку перемогу, яку хотів приписати собі; пізніше російський диктатор став постійно змінювати військове керівництво РФ, таким чином намагаючись перекласти відповідальність за невдачі в Україні на генералів.

Джерело: звіт Інституту вивчення війни (ISW), в якому аналітики детально проаналізували зміни в російському військовому командуванні з 24 лютого 2022 року

Дослівно ISW: "Путін, можливо, не хотів призначати командувача цим вторгненням, щоб уникнути приписування військовому командувачу військової перемоги в Україні – динаміка, подібна до тієї, що існувала між радянським лідером Йосипом Сталіним і маршалом Радянського Союзу Георгієм Жуковим під час Другої світової війни. Сталін мав обмежений і застарілий військовий досвід і, як повідомляється, заздрив військовим подвигам і славі Жукова. Путін не має військового досвіду, що, можливо, ще більше вплинуло на його рішення не призначати командувача вторгненням, який міг би перевершити його, привласнивши собі заслугу за очікувану драматичну перемогу".

Реклама:

Деталі: На думку аналітиків, Путін, ймовірно, прагнув представити себе як головнокомандувача і натхненника успішного вторгнення в Україну.

Згідно з перехопленими російськими військовими планами, Кремль очікував, що Київ вдасться захопити за лічені дні. Тож Путін хотів оголосити це швидке вторгнення особистою геополітичною перемогою.  

Аналітики вважають, що небажання Путіна призначити загальновійськового командувача театру воєнних дій для свого вторгнення в Україну мало каскадні наслідки для російських військових. Зокрема, такі дії сприяли інтенсивній фракціоналізації, дезорганізації командних структур і підживлювали недосяжні очікування.

ВІДЕО ДНЯ

Путін призначив першого командувача театру воєнних дій генерала армії Олександра Дворнікова у квітні 2022 року. Це була відповідь на невдалу спробу Росії наступати на Київ. Але вже наприкінці травня Путін замінив цього генерала через нездатність Дворнікова виправдати високі очікування російського диктатора в перші місяці після відступу з Києва.

Надалі Путін почав змінювати військових керівників постійно.

Аналітики вважають, що така регулярна зміна командування призвела до дедалі більшої роздробленості російських збройних сил і дезорганізації командних структур. А це у свою погіршує здатність російських збройних сил проводити злагоджену кампанію в Україні.

Також зазначається, що Міноборони Росії і Кремль навмисно не повідомляють про більшість цих командних змін.

Хронологія змін, яку у своєму звіті наводить ISW, ґрунтується на офіційних російських заявах, а також на аналізі непідтверджених заяв і повідомлень з російських, українських і західних джерел.

Аналітики вважають, що Кремль і Міноборони Росії намагаються використовувати зміни в командуванні для створення бажаних інформаційних ефектів, щоб компенсувати дедалі гірші результати на полі бою.

"Путін і МО РФ або приховували, або ретельно анонсували зміни в командуванні протягом всієї війни в Україні, щоб захистити себе від критики, знайти цапів-відбувайлів за військові невдачі, заспокоїти певні голоси в російському інформаційному просторі або об'єднати зусилля, щоб продати незначні територіальні здобутки як оперативні перемоги російській громадськості", – переконані в ISW.

Теми: РосіявійнаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росія
ЄС: Політика Маска щодо Twitter сприяла зростанню роспропаганди
Російські хокеїсти вийшли на лід із Z-символами та підтримали війну
У Санкт-Петербурзі велика пожежа на холодокомбінаті
Останні новини
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
Усі новини...
Реклама: