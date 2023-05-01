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Нічна атака на Павлоград: 34 людини постраждали, з них 5 дітей

Станіслав ПогоріловПонеділок, 1 травня 2023, 11:09
Нічна атака на Павлоград: 34 людини постраждали, з них 5 дітей
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: NEW.ПАВЛОГРАД.DP.UA

Кількість постраждалих через нічну атаку на Павлоград Дніпропетровської області досягла 34 людей, з них 5 дітей.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Вже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці – лише 8 років".

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Деталі: За його словам, у постраждалих забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років знаходяться в реанімації. Решта лікуються амбулаторно.

Що було раніше: У Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи. Після вибухів міська влада повідомила, що хімічна небезпека в Павлограді відсутня.

Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
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