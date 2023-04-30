У Павлограді пролунали вибухи
Неділя, 30 квітня 2023, 23:54
У Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи.
Джерело: міський голова Павлограда Анатолій Вершина у коментарі Суспільному, соцмережі, Павлоградський міськвиконком у Facebook
Деталі: Вершина підтвердив, що у Павлограді під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
У соцмережах повідомляють про потужні вибухи в місті й пошкодження будинків, вибиті вікна.
На сторінці Павлоградського міськвиконкому в Facebook спочатку закликали мешканців перебувати в безпечних місцях і не "вештатися містом", а потім закликали не вірити фейкам і запевнили, що "хімічна небезпека в місті відсутня".
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