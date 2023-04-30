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У Павлограді пролунали вибухи

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 23:54
У Павлограді пролунали вибухи
Павлоград, скріншот deepstatemap

У Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Павлограда Анатолій Вершина у коментарі Суспільному, соцмережі, Павлоградський міськвиконком у Facebook

Деталі: Вершина підтвердив, що у Павлограді під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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У соцмережах повідомляють про потужні вибухи в місті й пошкодження будинків, вибиті вікна.

На сторінці Павлоградського міськвиконкому в Facebook спочатку закликали мешканців перебувати в безпечних місцях і не "вештатися містом", а потім закликали не вірити фейкам і запевнили, що "хімічна небезпека в місті відсутня".

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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