У Павлограді пролунали вибухи

У Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Павлограда Анатолій Вершина у коментарі Суспільному, соцмережі, Павлоградський міськвиконком у Facebook

Деталі: Вершина підтвердив, що у Павлограді під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

У соцмережах повідомляють про потужні вибухи в місті й пошкодження будинків, вибиті вікна.

На сторінці Павлоградського міськвиконкому в Facebook спочатку закликали мешканців перебувати в безпечних місцях і не "вештатися містом", а потім закликали не вірити фейкам і запевнили, що "хімічна небезпека в місті відсутня".