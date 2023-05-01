У Брянській області РФ підірвали залізничну колію: з рейок зійшов поїзд із пальним

У Брянській області РФ, що межує з Україною, внаслідок підриву колії з рейок зійшов потяг, який перевозив пальне.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram, російський Telegram-канал "База", моніторинговий проєкт "Беларуски Гаюн" у Telegram

Пряма мова Богомаза: "В Унецькому районі на 136 км залізничної колії Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого зійшов з рейок локомотив вантажного потяга. Постраждалих немає".

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Деталі: За його словами, наразі на місці працюють оперативні служби. Рух на цій ділянці дороги зупинений.

За даними "Бази", потяг із 60 вагонами був завантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами. Повідомляють, що 7-8 вагонів наразі лежать на боці, була пожежа.

У Брянській області РФ підірвали залізничні колії – з рейок зійшов поїзд, що перевозив паливо: лежать 7-8 вагонів, була пожежа. Відео з Telegram-каналу "База" pic.twitter.com/vr5PpYTnfX ВІДЕО ДНЯ May 1, 2023

Пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на уряд Брянської області підтвердило, що потяг, який зійшов з рейок, перевозив пальне і будівельні матеріали.

Поїзд зійшов із рейок у Брянській області РФ – там підірвали колії. Відео з Telegram-каналу "База" pic.twitter.com/OxrI5rtUqY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 1, 2023

За даними моніторингового проєкту "Беларуски Гаюн", у зв'язку з цією подією порушено з'єднання білоруського Гомеля з Росією.

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