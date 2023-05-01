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У Брянській області РФ підірвали залізничну колію: з рейок зійшов поїзд із пальним

Ірина БалачукПонеділок, 1 травня 2023, 11:57
У Брянській області РФ підірвали залізничну колію: з рейок зійшов поїзд із пальним
Фото з Telegram-каналу "База"

У Брянській області РФ, що межує з Україною, внаслідок підриву колії з рейок зійшов потяг, який перевозив пальне.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram, російський Telegram-канал "База", моніторинговий проєкт "Беларуски Гаюн" у Telegram 

Пряма мова Богомаза: "В Унецькому районі на 136 км залізничної колії Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого зійшов з рейок локомотив вантажного потяга. Постраждалих немає".

Деталі: За його словами, наразі на місці працюють оперативні служби. Рух на цій ділянці дороги зупинений.

За даними "Бази", потяг із 60 вагонами був завантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами. Повідомляють, що 7-8 вагонів наразі лежать на боці, була пожежа.

Пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на уряд Брянської області підтвердило, що потяг, який зійшов з рейок, перевозив пальне і будівельні матеріали.

ВІДЕО ДНЯ

 За даними моніторингового проєкту "Беларуски Гаюн", у зв'язку з цією подією порушено з'єднання білоруського Гомеля з Росією.

Передісторія:

Теми: Росіязалізницявибухвійна
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