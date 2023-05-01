Резніков вважає, що РФ отримає сигнал забути про реванш і розпадеться сама

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що вирок військового трибуналу проти Володимира Путіна та інших керівників нинішньої Росії стане сигналом для РФ утриматися від спроби нового нападу й реваншу, також він прогнозує розпад Російської Федерації.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв’ю, показаному в телемарафоні 1 травня

Деталі: Резніков упевнений, що 24 лютого 2022 року почалася "епоха україноцентризму", а зараз відбувається "еволюція в головах лідерів країн": вони уже вірять у те, що можлива перемога України – і переважна більшість має на увазі під цим вихід до кордонів 1991 року.

"Навіть якщо вони думають про якісь чергові рівні ескалації, червоні лінії – цього звучить усе менше і менше. І вони всі вже кажуть: "Перемовини? Окей, ми підтримуємо Україну. Коли вона буде готова і на умовах (будуть переговори – ред.). Вже зовсім інакше звучить ця теза. Всі розуміють, що рано чи пізно війна буде завершена і треба буде щось обговорювати", – додав Резніков.

За словами міністра, на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" ішлося про так званий "Нюрнберг-2" – військовий трибунал над керівниками Росії.

Пряма мова: "Коли вони (партнери) мене питають, як я бачу перемогу, я їм завжди кажу: перше – це звільнення наших територій до стану 1991 року, тут без сумнівів. Як юрист я вірю свято в те, що закладення архітектури безпеки і гарантій, що на Україну росіяни не нападуть із метою реваншу в майбутньому, буде не тільки союз в якості НАТО або двосторонні домовленості з партнерами.

Потужна армія – це обов'язково (для уникнення повторної війни – ред.). Але має бути вирок міжнародного трибуналу для військових злочинців Кремля і цієї банди мафіозі. Путін і його оточення мають сісти. Навіть якщо він вже буде заочно засуджений…

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Має бути вирок. Це буде головним сигналом для їхніх нащадків, що забудьте про реванш. Хочете бути нормальними людьми, жити в цивілізованому світі, їздити відпочивати, вчитися, займатися бізнесом – змінюйтеся, принципово змінюйтеся, з точки зору режиму.

Про це чують мої колеги – і багато міністрів оборони різних країн підтримують цю ідею, і деякі навіть проєкти щодо створення юридичної платформи для цього я чую від моїх колег-міністрів… (...).

Тому я сказав, що з точки зору настроїв "Рамштайн-11" призведе до "Нюрнбергу-2".

Деталі: На запитання, чи потрібно для "дерашифікації, денацифікації Росії, розібрати її на частини", як була розділена Німеччина, Резніков відповів, що силувати до цього не треба, бо Російська Федерація – "це примусове утворення" і "вони самі розваляться на національні незалежні суб’єкти".

Пряма мова: "Звісно, це турбує наших західних партнерів. Трошки вони переживають. Так простіше, коли один все тримає – вони думають, що з ним простіше домовлятися. Повторюю: еволюція відбулася і вона триває. І це минеться, і будуть сприймати окремими суб;єктами. Те, що вони називають "суб'єкти Федерації" – вони стануть реальними суб'єктами.

Тобто парад суверенітетів на території Російської Федерації нас всіх чекає. Ми це точно побачимо".

Деталі: За словами Резнікова, єдине, що цікавить партнерів у цьому плані, – як не допустити потрапляння ядерної зброї РФ у різні руки.

Також міністр зазначив, що Будапештський меморандум для України не спрацював, на неї напав один із гарантів безпеки. Тому потрібна нова архітектура безпеки, якій Україна зможе довіряти і яка спрацює, "якщо не дай Боже щось".

Довідка: Нюрнберзький процес – міжнародний судовий процес, який проводили союзники проти представників Третього Рейху за підготовку та здійснення вторгнень Німеччини в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни. У період із 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946 року Міжнародний військовий трибунал судив 21 найважливішого з живих керівників нацистської Німеччини і 6 німецьких організацій.