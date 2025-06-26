У Лаврова назвали спецтрибунал для РФ "нікчемним", а його підтримку – "ворожим демаршем"
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України, яку підписали президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пропагандистів "ТАСС"
Деталі: Захарова очікувано заявила, що Москва не визнає юрисдикції Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
За її словами, для Росії робота і рішення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України "будуть нікчемними".
"Приєднання до нього будь-якої з держав будемо розцінювати як ворожий демарш, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення нинішньої кризи навколо України", – додала вона.
Принагідно Захарова озвірилась на Раду Європи, яку звинуватила у "формуванні квазіюридичних механізмів, спрямованих проти Росії".
Передісторія:
- 25 червня угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського в цю організацію.
- Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.
Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі"
Також читайте: Трибунал від Гааги до Страсбурга: пояснюємо наслідки угоди, яку підписав Зеленський