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У Лаврова назвали спецтрибунал для РФ "нікчемним", а його підтримку – "ворожим демаршем"

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 червня 2025, 19:27
У Лаврова назвали спецтрибунал для РФ нікчемним, а його підтримку – ворожим демаршем
Марія Захарова, фото: "РИА Новости"

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України, яку підписали президент Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пропагандистів "ТАСС"

Деталі: Захарова очікувано заявила, що Москва не визнає юрисдикції Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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За її словами, для Росії робота і рішення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України "будуть нікчемними".

"Приєднання до нього будь-якої з держав будемо розцінювати як ворожий демарш, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення нинішньої кризи навколо України", – додала вона.

Принагідно Захарова озвірилась на Раду Європи, яку звинуватила у "формуванні квазіюридичних механізмів, спрямованих проти Росії".

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Передісторія:

  • 25 червня угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського в цю організацію.
  • Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі"

Також читайтеТрибунал від Гааги до Страсбурга: пояснюємо наслідки угоди, яку підписав Зеленський

Росіяросійсько-українська війнатрибунал
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