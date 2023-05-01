Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Авдіївку через обстріли не може заїхати спецтехніка, люди залишаються під завалами

"Українська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 15:44
В Авдіївку через обстріли не може заїхати спецтехніка, люди залишаються під завалами
Авдіївка на мапі

В Авдіївці Донецької області з-під завалів не можуть дістати людей, бо для розбирання завалів потрібна спецтехніка, а рятувальники не можуть заїхати в місто через обстріли.

Джерело: голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі hromadske

Деталі: Керівник МВА Авдіївки повідомив, що з п'ятниці 28 квітня під завалами опинилася 81-річна жінка. Тоді російські війська влучили у п'ятиповерховий будинок, а жінка була в підвалі.

А в неділю після авіаракетного удару потрапив під завали чоловік 1962 року народження. Це комунальник, електрик. 

"Ознак життя що у першому, що в другому випадку, на жаль, немає", – сказав Барабаш.

Він розповів, що в неділю під час розбирання завалів знайшли телефон та куртку. Однак без спецтехніки далі неможливо продовжити роботу.

Пряма мова: "У суботу, 29 квітня, пропрацьовували з ДСНС, з очільником області варіант (як це зробити – ред.), ДСНС виїхали, але не доїжджаючи до Авдіївки потрапили під обстріл і повернулися. Заїхати неможливо".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 30 квітня Авдіївка сім разів опинялася під обстрілами, були влучання в житловий сектор та на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Протягом дня зафіксовано артобстріли сусідніх Мар'їнки та Красногорівки. У Бахмуті поранено трьох людей. Пошкоджено будинки в Торецьку й Васюківці. 

Теми: АвдіївкаДонецька областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Авдіївка
Авіаракетний удар по Авдіївці: під завалами, імовірно, перебуває людина
"Поверхи багатоповерхівки склалися": росіяни обстріляли Авдіївку з авіації
Авдіївка, лівий берег Херсонщини та морські дрони у Севастополі — головне про війну за тиждень
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: