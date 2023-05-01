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В Авдіївку через обстріли не може заїхати спецтехніка, люди залишаються під завалами

"Українська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 15:44
В Авдіївку через обстріли не може заїхати спецтехніка, люди залишаються під завалами
Авдіївка на мапі

В Авдіївці Донецької області з-під завалів не можуть дістати людей, бо для розбирання завалів потрібна спецтехніка, а рятувальники не можуть заїхати в місто через обстріли.

Джерело: голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі hromadske

Деталі: Керівник МВА Авдіївки повідомив, що з п'ятниці 28 квітня під завалами опинилася 81-річна жінка. Тоді російські війська влучили у п'ятиповерховий будинок, а жінка була в підвалі.

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А в неділю після авіаракетного удару потрапив під завали чоловік 1962 року народження. Це комунальник, електрик. 

"Ознак життя що у першому, що в другому випадку, на жаль, немає", – сказав Барабаш.

Він розповів, що в неділю під час розбирання завалів знайшли телефон та куртку. Однак без спецтехніки далі неможливо продовжити роботу.

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Пряма мова: "У суботу, 29 квітня, пропрацьовували з ДСНС, з очільником області варіант (як це зробити – ред.), ДСНС виїхали, але не доїжджаючи до Авдіївки потрапили під обстріл і повернулися. Заїхати неможливо".

Цьому передувало: 30 квітня Авдіївка сім разів опинялася під обстрілами, були влучання в житловий сектор та на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Протягом дня зафіксовано артобстріли сусідніх Мар'їнки та Красногорівки. У Бахмуті поранено трьох людей. Пошкоджено будинки в Торецьку й Васюківці. 

Теми: АвдіївкаДонецька областьвійнаобстріл
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