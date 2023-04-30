Авіаракетний удар по Авдіївці: під завалами, імовірно, перебуває людина
Під завалами будинку в Авдіївці, в який об 11 годині поцілили російські військові, ймовірно, перебуває одна людина.
Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі Суспільному
Пряма мова: "Внаслідок ранкового авіаракетного удару по центральній частині міста, ймовірно, під завалами будинку перебуває чоловік 1962 р.н. Комунальники розбирають завали без спецтехніки".
Деталі: За його словами, впродовж дня російські військові близько 20 разів обстрілювали місто.
В Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини. У місті залишається одна дитина, яку досі шукають.
Що передувало: У неділю зранку російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки, зокрема завдали авіаракетного удару по центру міста, внаслідок чого, за словами Барабаша, дві багатоповерхові будівлі "склалися" до фундаменту.