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Авіаракетний удар по Авдіївці: під завалами, імовірно, перебуває людина

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 23:02
Авіаракетний удар по Авдіївці: під завалами, імовірно, перебуває людина
ілюстративне фото: ЗНИЩЕНА РОСІЯНАМИ БАГАТОПОВЕРХІВКА В АВДІЇВЦІ 10 КВІТНЯ. ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА

Під завалами будинку в Авдіївці, в який об 11 годині поцілили російські військові, ймовірно, перебуває одна людина.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Внаслідок ранкового авіаракетного удару по центральній частині міста, ймовірно, під завалами будинку перебуває чоловік 1962 р.н. Комунальники розбирають завали без спецтехніки".

Деталі: За його словами, впродовж дня російські військові близько 20 разів обстрілювали місто.

В Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини. У місті залишається одна дитина, яку досі шукають.

Що передувало: У неділю зранку російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки, зокрема завдали авіаракетного удару по центру міста, внаслідок чого, за словами Барабаша, дві багатоповерхові будівлі "склалися" до фундаменту.

Теми: Авдіївкавійна
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