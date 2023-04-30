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Авіаракетний удар по Авдіївці: під завалами, імовірно, перебуває людина

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 23:02
Авіаракетний удар по Авдіївці: під завалами, імовірно, перебуває людина
ілюстративне фото: ЗНИЩЕНА РОСІЯНАМИ БАГАТОПОВЕРХІВКА В АВДІЇВЦІ 10 КВІТНЯ. ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА

Під завалами будинку в Авдіївці, в який об 11 годині поцілили російські військові, ймовірно, перебуває одна людина.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Внаслідок ранкового авіаракетного удару по центральній частині міста, ймовірно, під завалами будинку перебуває чоловік 1962 р.н. Комунальники розбирають завали без спецтехніки".

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Деталі: За його словами, впродовж дня російські військові близько 20 разів обстрілювали місто.

В Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини. У місті залишається одна дитина, яку досі шукають.

Що передувало: У неділю зранку російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки, зокрема завдали авіаракетного удару по центру міста, внаслідок чого, за словами Барабаша, дві багатоповерхові будівлі "склалися" до фундаменту.

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Теми: Авдіївкавійна
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