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На генпрокурора Болгарії намагались скоїти замах

"Європейська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 16:53

На шляху кортежу генерального прокурора Болгарії Івана Гешева заклали вибуховий пристрій, у зв’язку з чим міністерство внутрішніх справ країни розпочало розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Вибуховий пристрій був закладений на дорозі біля села Ковачівці, через яке Гешев у складі кортежу мав рушати на захід за участі молодших прокурорів. Бомбу підірвали перед кортежем, але в результаті ніхто не постраждав.

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Заступник генерального прокурора Болгарії Борислав Сарафов заявив в етері каналу bTV, що в результаті вибуху утворився вогняний стовп заввишки 4-5 метрів, а на місці вибуху утворилася воронка глибиною 30-40 см і діаметром майже три метри.

Публічно оголошувалось, що генпрокурор Болгарії буде їхати до Туреччини, тому правоохоронці перевіряють, чи не сталось витоку інформації про зміну маршруту кортежу.

Генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ Болгарії  Петро Тодоров на спеціальному брифінгу заявив, що на місці події працюють правоохоронці й слідчі, а для розслідування створено штаб за участі силових структур.

ВІДЕО ДНЯ
 
ФОТО: BTV

Крім того, у вівторок виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв проведе нараду, за результатами якої будуть ужиті заходи щодо інциденту.

"Неприпустимо, щоб існувала загроза життю і здоров'ю кожного болгарського громадянина, наші дії будуть категоричними, щоб захистити життя і здоров'я та майно болгарських громадян", – наголосив представник МВС Болгарії.

Наразі болгарські спікери не повідомляли, у зв’язку з чим міг би бути скоєний замах на генерального прокурора країни.

Теми: Болгарія
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