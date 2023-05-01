Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голова "Слуги народу" Шуляк пояснила, чому досі не подала декларацію

Софія СередаПонеділок, 1 травня 2023, 20:05
Голова Слуги народу Шуляк пояснила, чому досі не подала декларацію
Олена шуляк, фото УП

Очільниця пропрезидентської партії "Слуга народу" Олена Шуляк обіцяє подати декларацію за 2021 рік у травні цього року.  

Джерело: Шуляк в інтерв’ю "Українській правді"

Реклама:

Пряма мова: "Думаю, я це зроблю (подам декларацію – УП) в травні. Зараз я отримала відповідь від НАЗК, бо я сумнівалась, чи потрібно в декларації вказувати ті дані, що я не просто член партії, а голова. Тому моя декларація також буде подана. Долучусь до невеликої кількості народних депутатів (які здали декларації під час воєнного стану – УП)".

Деталі: За словами Шуляк, чиновники мають звітувати про свої статки, щоб "знімати додаткові питання з боку журналістів".

Водночас, як додає вона, у цілої низки народних депутатів (зокрема, у керівників депутатських фракцій та груп) нині є побоювання щодо декларування в умовах війни з огляду на безпекові питання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Через обмеження в умовах воєнного стану декларування публічних службовців за 2021 рік у НАЗК відбувається добровільно.

Однак Національне агентство з питань запобігання корупції запустило лічильник, який відображає кількість поданих публічними службовцями декларацій за 2021 рік.

У вересні 2022 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював законопроєкт щодо відновлення декларування та звітування партій. У листопаді того ж року профільний комітет рекомендував розглянути цей документ у сесійній залі, однак цього досі не сталося.

Теми: Слуга народудекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Слуга народу
Міністру Резнікову: Укладайте не парі, а договори за ринковими цінами
Слуга курток для ЗСУ. Хто заробляє на війні в Україні?
Новий нардеп від "Слуги народу" офіційно з’явився у Верховній Раді
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: