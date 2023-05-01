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Голова "Слуги народу" Шуляк пояснила, чому досі не подала декларацію

Софія СередаПонеділок, 1 травня 2023, 20:05

Очільниця пропрезидентської партії "Слуга народу" Олена Шуляк обіцяє подати декларацію за 2021 рік у травні цього року.  

Джерело: Шуляк в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Думаю, я це зроблю (подам декларацію – УП) в травні. Зараз я отримала відповідь від НАЗК, бо я сумнівалась, чи потрібно в декларації вказувати ті дані, що я не просто член партії, а голова. Тому моя декларація також буде подана. Долучусь до невеликої кількості народних депутатів (які здали декларації під час воєнного стану – УП)".

Деталі: За словами Шуляк, чиновники мають звітувати про свої статки, щоб "знімати додаткові питання з боку журналістів".

Водночас, як додає вона, у цілої низки народних депутатів (зокрема, у керівників депутатських фракцій та груп) нині є побоювання щодо декларування в умовах війни з огляду на безпекові питання.

Нагадаємо: Через обмеження в умовах воєнного стану декларування публічних службовців за 2021 рік у НАЗК відбувається добровільно.

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Однак Національне агентство з питань запобігання корупції запустило лічильник, який відображає кількість поданих публічними службовцями декларацій за 2021 рік.

У вересні 2022 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював законопроєкт щодо відновлення декларування та звітування партій. У листопаді того ж року профільний комітет рекомендував розглянути цей документ у сесійній залі, однак цього досі не сталося.

Теми: Слуга народудекларації
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