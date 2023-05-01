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Шуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"

Софія Середа, Євген КізіловПонеділок, 1 травня 2023, 21:07
Шуляк про колишніх слуг, які об'єднались з ексОПЗЖ: Зрадники
олена шуляк, фото уп

Очільниця пропрезидентської партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає зрадниками колишніх членів фракції монобільшості, які наразі входять до однієї депутатської групи з колишніми членами фракції ОПЗЖ.  

Джерело: Шуляк в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ти зайшов у парламент від "Слуги народу", потім у тебе щось змінилося. Якщо ти чесний – здавай мандат і балотуйся на наступний виборчий цикл, набирай свої бали, заходь до парламенту і працюй.

Але коли ти зайшов, тобі не сподобалось і цієї внутрішньої сміливості не вистачило, то для мене ці люди є певними зрадниками.

Вони зайшли до парламенту на іміджі президента, на його рейтингу. Якби не рейтинг президента, жоден із них не потрапив би самостійно до Верховної Ради".

Деталі: Наразі четверо колишніх членів фракції "Слуга народу" – Олександр Юрченко, Олег Воронько, Артем Дмитрук та Євгеній Шевченко – входять до депутатської групи "Відновлення України", яку створила частина колишніх членів нині забороненої ОПЗЖ після розпуску фракції "Опозиційна платформа – За життя".

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Теми: Слуга народуОПЗЖВерховна Рада
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