Шуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ

Очільниця пропрезидентської партії "Слуга народу" Олена Шуляк запевняє, що колишні члени ОПЗЖ підтримують ініціативи монобільшості у Раді з власної волі, а не через певні домовленості.

Джерело: Шуляк в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У "Слуг народу" не завжди вистачає голосів для ухвалення рішення, які приймаються. Це правда. Тому що є різні інтереси.

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Буває так, що ексОПЗЖ голосують краще, ніж певні представники від "Слуги народу". Ми можемо це якимось чином заборонити?

Із представниками ексОПЗЖ ми не знаходимося в такому контакті, щоб вести з ними якісь перемовини щодо навіть їхнього розуміння голосування за той чи інший законопроєкт.

Звичайно, у нас є законопроєкти, коли ми рахуємо якісь голоси, але ми не враховуємо позицію ексОПЗЖ. Вони як хочуть, так і ухвалюють рішення".

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Нагадаємо: Під час широкомасштабної війни депутатські групи "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України", які раніше утворювали у Верховній Раді фракцію "Опозиційна платформа – за життя" та були в опозиції до чинної влади, більше не критикують президента Володимира Зеленського та підтримують ініціативи його команди.

В обох групах наголошують, що під час війни "опозиційний хейт" та "політичні ігрища" не на часі.