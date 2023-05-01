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РФ втратила в Україні понад 100 тисяч людей за 5 місяців – Білий дім

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 1 травня 2023, 22:41
РФ втратила в Україні понад 100 тисяч людей за 5 місяців – Білий дім
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За останні 5 місяців Росія втратила в районі Бахмута та в інших регіонах України понад 100 тисяч військових, у тому числі понад 20 тисяч загиблих в бою, майже половина з яких – солдати "Вагнера".

Джерело: Reuters із посиланням на заяву речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі

Пряма мова: "Росія виснажила свої військові запаси і Збройні сили. Лише з грудня, за нашими оцінками, РФ зазнала понад 100 000 втрат, в тому числі понад 20 000 загиблих в бою, майже половина з яких – солдати Вагнера".

Деталі: За словами Кірбі, ці дані підтверджені американською розвідкою. 

Він наголосив, що спроба Росії здійснити наступ на Донбасі через Бахмут провалилася, адже РФ не змогла захопити "жодної реальної стратегічно важливої території".

Він додав, що успіхи росіян у Бахмуті були досягнуті "жахливою, жахливою ціною", а оборона України в цьому регіоні залишається сильною. За його словами, кількість втрат втричі перевищила кількість американських жертв у Гуадалканальській кампанії під час Другої світової війни. 

Виправлено: Раніше Reuters повідомляв, що РФ втратила понад 100 тисяч тільки в районі Бахмута. Пізніше агентство виправило, що йдеться про втрати "в районі Бахмута та в інших регіонах України".

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Теми: БахмутвійнаРосія
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